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المصيلحي يعلن عن الأسعار الرسمية للسكر والأرز والزيت في التموين والسوق الحر ومفاجأة حول أسعار اللحوم والدواجن والأسماك التي ستطرح بأسعار مخفضة وأماكن بيعها

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المصيلحي يعلن عن الأسعار الرسمية للسكر والأرز والزيت في التموين والسوق الحر ومفاجأة حول أسعار اللحوم والدواجن والأسماك التي ستطرح بأسعار مخفضة وأماكن بيعها المصيلحي يعلن عن الأسعار الرسمية للسكر والأرز والزيت في التموين والسوق الحر ومفاجأة حول أسعار اللحوم والدواجن والأسماك التي ستطرح بأسعار مخفضة وأماكن بيعها

أعلن وزير والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي،اليوم خلال تفقده أحد المجمعات الاستهلاكية بمنطقة كوبري القبة، عن توفير الوزارة للأرز البلدي والهندي للمواطنين بسعر 6.5 جنيه للكيلو، وأسار إلى أن سعر كيلو الأرز في السوق الحر يترواح ما بين 7.5 و10 جنيهات للكيلو.

‎كما أشار المصيلحي إلى أن سعر الزيت التمويني بـ12 جنيه، أما الزيت الحر فيتراوح ما بين 18 إلى 18.5 جنيه، وأضاف أن سعر زجاجة زيت العباد الحر يتراوح ما بين 20 إلى 25 جنيه.

وبالنسبة لأسعار اللحوم أكد المصيلحي على أنه سيتم طرح لحوم سودانية في مجمع النيل بحدائق القبة، بسعر 75 جنيه للكيلو بالإضافة إلى طرح لحوم برازيلي مجمدة بسعر 48 جنيه للكيلو، وأَضاف أنه سيتم أيضاً طرح دواجن “أوكراني – برازيلي” بسعر 25 جنيه للكيلو، وأوراك بسعر 15 جنيه، كما أنه سيتم طرح السلع الآتية:
*الجمبري الفاخر 500 جرام بـسعر 63 جنيه.
*سمك باسا فيليه وزن 800 جرام بسعر 30 جنيه.
* رنجة ممتازة بسعر 33 جنيه للكيلو.
*تونة المفتتة بـ 75ر7 جنيه، والتونة القطع بسعر 19.255 جنيه.

 

المصدر:مصرفايف

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