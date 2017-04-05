مصر تتسلم الدفعة الثالثة لصفقة "رافال".. والطائرات تحلق في سماء القاهرة

كتب- مصطفى المنشاوي:

تسلمت القوات المسلحة، الأربعاء، الدفعة الثالثة من صفقة طائرات "رافال" الفرنسية في إطار الاتفاقية التي أبرمتها مصر مع فرنسا في فبراير 2015.

وانضمت ثلاث طائرات متعددة المهام من مقاتلات الجيل الرابع طراز "رافال" إلى تشكيلات القوات الجوية.

وحلقت الطائرات الثلاث في سماء القاهرة، بعد رحلة منفردة بقيادة الطيارين المصريين استغرقت أكثر من 3 ساعات ونصف بعد اقلاعها من إحدى القواعد الفرنسية إلى أن وصلت مصر بما يعكس قدرة وكفاءة الطياريين المصريين والأطقم الجوية على التعامل مع المقاتلات الحديثة وفي توقيت قياسي.

وفي يناير من العام الماضي، تسلمت القوات المسلحة المصرية ثلاث مقاتلات جديدة من طراز "رافال" الفرنسية والتي تمثل الدفعة الثانية من الصفقة.

وتقضي الاتفاقية بتسليم 24 طائرة من طراز "رافال" وفرقاطة متعددة المهام من طراز "فريم".

وتمثل الرافال خطوة نوعية في زيادة قدرة القوات المسلحة علي القيام بمهامها في دعم جهود الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.