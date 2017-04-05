إدراج المنطقة السكنية بأبيدوس ضمن خطة "الإسكان" لتطوير العشوائيات

سوهاج - عمار عبد الواحد:

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، موافقة وزير الإسكان على إدراج المنطقة السكنية المجاورة لمعبد الملك سيتى الأول بأبيدوس ضمن خطة وزارة الإسكان لتطوير الأماكن العشوائية.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي عقدها وزير الإسكان، يرافقه محافظ سوهاج وقيادات وزارة الإسكان لمعبد الملك سيتى الأول بأبيدوس بمركز البلينا، إذ استمع الوزير والوفد المرافق له لشرح تفصيلى من مدير عام آثار سوهاج عن المعبد وقيمته التاريخية والأثرية وخطة المحافظة بالتعاون مع وزارة الآثار لتطوير المنطقة، التي تعد مقصدًا هامًا للسياح من مختلف أنحاء العالم.

كما تفقد وزير الإسكان والمحافظ أيضًا المنطقة السكنية المجاورة للمعبد، والتي قرر وزير الإسكان إدراجها ضمن خطة الوزارة لتطوير المناطق العشوائية.