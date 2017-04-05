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بالصور.. تشييع جثمان الشهيد "علي عبد العال" من مسقط رأسه بأسيوط

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مصراوي Masrawy

تشييع جثمان الشهيد علي عبد العال من مسقط رأسه بأسيوط (1)تشييع جثمان الشهيد علي عبد العال من مسقط رأسه بأسيوط (1)

تشييع جثمان الشهيد علي عبد العال من مسقط رأسه بأسيوط (2)تشييع جثمان الشهيد علي عبد العال من مسقط رأسه بأسيوط (2)

تشييع جثمان الشهيد علي عبد العال من مسقط رأسه بأسيوط (3)تشييع جثمان الشهيد علي عبد العال من مسقط رأسه بأسيوط (3)

تشييع جثمان الشهيد علي عبد العال من مسقط رأسه بأسيوط (4)تشييع جثمان الشهيد علي عبد العال من مسقط رأسه بأسيوط (4)

تشييع جثمان الشهيد علي عبد العال من مسقط رأسه بأسيوط (5)تشييع جثمان الشهيد علي عبد العال من مسقط رأسه بأسيوط (5)

تشييع جثمان الشهيد علي عبد العال من مسقط رأسه بأسيوط (6)تشييع جثمان الشهيد علي عبد العال من مسقط رأسه بأسيوط (6)

تشييع جثمان الشهيد علي عبد العال من مسقط رأسه بأسيوط (7)تشييع جثمان الشهيد علي عبد العال من مسقط رأسه بأسيوط (7)

تشييع جثمان الشهيد علي عبد العال من مسقط رأسه بأسيوط (8)تشييع جثمان الشهيد علي عبد العال من مسقط رأسه بأسيوط (8)

تشييع جثمان الشهيد علي عبد العال من مسقط رأسه بأسيوط (9)تشييع جثمان الشهيد علي عبد العال من مسقط رأسه بأسيوط (9)

بالصور.. تشييع جثمان الشهيد "علي عبد العال" من مسقط رأسه بأسيوط

أسيوط - أسامة صديق:

شيع المئات من أهالي قرية النواورة بأسيوط، اليوم الأربعاء، جثمان المجند على ماهر عبد العال، والذي استشهد بإحدى النقاط الأمنية بالعريش.

يشار إلى أن الشهيد هو أخ لشقيقين آخرين و٣ بنات، حاصل على دبلوم ثانوي صناعي، وزار قريته منذ١١ يومًا فى آخر إجازة له قبل استشهاده، وكان محبوبًا بين أهالى بلدته، وعلم أهله بوفاته من خلال اتصال تليفونى من كتيبته.

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