برلسكوني يمثل أمام القضاء في يوليو في قضية "البونغا بونغا"

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لندن (بي بي سي)

قضت محكمة إيطالية الأربعاء بمثول رئيس الحكومة السابق سيلفيو برلسكوني أمام القضاء في يوليو المقبل بتهمتي الرشوة والتلاعب بشهادات الشهود في القضية المتعلقة بحفلات "البونغا بونغا" الجنسية التي كان يقيمها.

فقد قرر قاض في جلسة ابتدائية عقدت في مدينة ميلانو أن قضية برلسكوني ينبغي أن تدمج مع قضية موازية تتعلق بـ 22 فنانة شابة وآخرين من حلفاء رئيس الحكومة السابق وجهت اليهم تهم تقاضي رشى من برلسكوني.

وستنظر المحكمة في الدعاوى في الثالث من يوليو المقبل.

ويتهم رئيس الحكومة الإيطالية السابق بدفع مبلغ يتجاوز 10 ملايين يورو على هيئة نقود وسيارات وهدايا ونفقات اقامة لضيوف أقاموا في مسكنه القريب من ميلانو وذلك من أجل الشهادة لصالحه في القضية المعروفة بقضية "روبي."

وأساس هذه التهم المحاكمة التي خضع إليها برلسكوني بتهمة دفع المال مقابل ممارسة الجنس مع فتيات شابات كانت أشهرهن راقصة تدعى "روبي سارقة القلوب" لم تكد تبلغ آنذاك سن الـ 18.

وأدين برلسكوني في تلك المحاكمة وحكم عليه بالسجن لمدة 7 سنوات بتهمتي استغلال السلطة واغواء القاصرات.

ولكن أخليت ساحته في عام 2015 بعد استئنافه الحكم، إذ قال القاضي آنذاك إن برلسكوني لم يكن له أن يعلم أن "روبي سارقة القلوب" - واسمها الحقيقي كريمة المحروق - كانت قاصرا.

وتعتقد النيابة أن برلسكوني الملياردير البالغ من العمر 80 عاما قد اشترى صمت الشهود، ولكن رئيس الحكومة السابق يقول إن الهدايا الباذخة التي قدمها لم تكن إلا تعبير عن كرمه ويصر محاموه على أن لديهم "نحو 80 شاهدا" مستعدون للإشادة "بكرمه غير المرتبط بأي غرض".

ويقال إن المحروق حصلت على هدايا تزيد قيمتها عن 7 ملايين يورو.

وقالت في شهادتها أمام المحكمة إنها لم تمارس الجنس مع برلسكوني، وأدعت أنها كانت تكذب عندما قالت العكس لصديقات لها في مكالمات هاتفية مراقبة.

يذكر أن برلسكوني نجح في تجنب العديد من التهم الجنائية التي وجهت له عبر السنين، ولم يدان إلا في قضية تزوير ضريبي تجاري طرد اثرها من البرلمان.

وحتى لو أدين في هذه القضية، فليس من المحتمل أن يحكم على برلسكوني بالسجن نظرا للقوانين الإيطالية التي تقيد سجن كبار السن.

وما زال برلسكوني يتزعم حزبه، حزب "فورزا ايطاليا"، ولكن نفوذه السياسي تضاءل إلى حد بعيد.