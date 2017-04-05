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الجيش الكويتي ينفي اختراق إحدى طائراته المجال الجوي العراقي

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الجيش الكويتي ينفي اختراق إحدى طائراته المجال الجوي العراقي الجيش الكويتي ينفي اختراق إحدى طائراته المجال الجوي العراقي

مصراوي Masrawy

الجيش الكويتي

الكويت - (د ب أ):

قالت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي إنه لا صحة لما يتم تداوله حول اختراق إحدى الطائرات التابعة للقوات الجوية الكويتية للمجال الجوي العراقي.

وقالت رئاسة الاركان- في بيان صحفي اليوم الأربعاء - "بعد مراجعاتنا للتوقيتات والصور الرادارية ورمز التعارف لطائرتنا، تبين عدم وجود أي اختراقات للمجال الجوي في أي وقت من طائرة تابعة للقوة الجوية الكويتية".

وأكدت رئاسة الأركان التزامها التام بالقوانين والاتفاقيات والمواثيق الدولية في شأن احترام سيادة الدول وتقيدها بمبادئ حسن الجوار.

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