أخبار عاجلة

بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية -
أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الخميس 13- 4- 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 13/4/2017 .. وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر -
بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية سوهاج - عمار عبد الواحد: أكد ا -
وزير الخارجية البريطاني "مستاء" من الفيتو الروسي ضد قرار أممي حول سوريا -
كمال يكشف سبب استضافته «أهالي الإرهابيين»: عشان يشوفوا مصير ناسهم -
في غياب قيادات السلفيين.. «النور» يقدم واجب العزاء في ضحايا الكنيسة المرقسية -
فيديو.. لحظة انهيار زوجة منفذ تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية على الهواء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر

بالفيديو || طرح 260 طن من السكر والأرز في السوق المصرية لخفض الأسعار

Google+ Print
بالفيديو || طرح 260 طن من السكر والأرز في السوق المصرية لخفض الأسعار بالفيديو || طرح 260 طن من السكر والأرز في السوق المصرية لخفض الأسعار

قال المستشار الإعلامي  لوزير “ممدوح رمضان” مؤكداً أن الوزارة ليست معنية بوضع تسعيرة جبرية للسلع  والمنتجات في ظل سياسية السوق الحر التي تتبعها الدولة  المصرية الآن، ولكن الدولة تقوم بمجموعة من الإجراءات الهامة من أجل المواطن محدودي الدخل.

طرح الأرز والسكر بكميات كبيرة في السوق

واضاف المستشار الإعلامي من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ” صباحك عندنا” والمذاع على قناة ” المحور الفضائية المصرية، ان الوزارة سوف تطرح 260 طن من السكر والأرز بأسعار أقل من السوق خلال الفترة القادمة، مؤكداً ان الوزارة تعمل على زيادة المعروض من أجل هبوط الأسعار.

 

وأشار  “رمضان” أن زيادة المعروض يكون لصالح المستهلك حيث يخلق شيء من المنافسة في السعر، حيث تم الاتفاق مع الشركات الموردة على أن يكون سعر كيلوا الأرز لا يتعدى 8.5 جنيه.

اللحوم والدواجن وأماكن بيعها

كما أكد وزير التموين الدكتور ” على مصلحي” أثناء جولاته الميدانية مشيراً إلى مفاجأة سارة للمواطنين، مؤكداً أنه سوف يتم طرح لحوم سودانية في مجمع النيل بحدائق القبة بسعر 75 جنيهاً للكيلو، ولحوم برازيلي بسعر 48 للكيلو، وسيتم طرح دواجن  بسعر 25 للكيلو وأوراك بـ15 جنيه للكيلو.

 

 

المصدر:مصرفايف

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر

بالفيديو.. سعد سمير وأجاي يرقصان في فرح مؤمن زكريا

بالفيديو.. سعد سمير وأجاي يرقصان في فرح مؤمن زكريا

بالفيديو| لاعبو الأهلي يحتفلون بكأس السوبر لليد في حمام السباحة

بالفيديو| لاعبو الأهلي يحتفلون بكأس السوبر لليد في حمام السباحة

بالفيديو.. خالد الجندي: هناك حديث قدسي يعالج جميع الأمراض

بالفيديو.. خالد الجندي: هناك حديث قدسي يعالج جميع الأمراض