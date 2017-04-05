بالفيديو || طرح 260 طن من السكر والأرز في السوق المصرية لخفض الأسعار

سمر العشري

قال المستشار الإعلامي لوزير التموين “ممدوح رمضان” مؤكداً أن الوزارة ليست معنية بوضع تسعيرة جبرية للسلع والمنتجات في ظل سياسية السوق الحر التي تتبعها الدولة المصرية الآن، ولكن الدولة تقوم بمجموعة من الإجراءات الهامة من أجل المواطن محدودي الدخل.

طرح الأرز والسكر بكميات كبيرة في السوق

واضاف المستشار الإعلامي من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ” صباحك عندنا” والمذاع على قناة ” المحور الفضائية المصرية، ان الوزارة سوف تطرح 260 طن من السكر والأرز بأسعار أقل من السوق خلال الفترة القادمة، مؤكداً ان الوزارة تعمل على زيادة المعروض من أجل هبوط الأسعار.

وأشار “رمضان” أن زيادة المعروض يكون لصالح المستهلك حيث يخلق شيء من المنافسة في السعر، حيث تم الاتفاق مع الشركات الموردة على أن يكون سعر كيلوا الأرز لا يتعدى 8.5 جنيه.

أسعار اللحوم والدواجن وأماكن بيعها

كما أكد وزير التموين الدكتور ” على مصلحي” أثناء جولاته الميدانية مشيراً إلى مفاجأة سارة للمواطنين، مؤكداً أنه سوف يتم طرح لحوم سودانية في مجمع النيل بحدائق القبة بسعر 75 جنيهاً للكيلو، ولحوم برازيلي بسعر 48 للكيلو، وسيتم طرح دواجن بسعر 25 للكيلو وأوراك بـ15 جنيه للكيلو.

المصدر:مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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