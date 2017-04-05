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إعلان شروط الحصول على شقق بالإسماعيلية الجديدة في نوفمبر المقبل

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إعلان شروط الحصول على شقق بالإسماعيلية الجديدة في نوفمبر المقبل إعلان شروط الحصول على شقق بالإسماعيلية الجديدة في نوفمبر المقبل

التحرير

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قال اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إن العمل في مشروع مدينة الإسماعيلية الجديدة، يجرى على قدم وساق؛ للانتهاء من تنفيذ المشروع وفقا للبرنامج الزمني، في نهاية شهر أكتوبر المقبل، على أن يبدأ إعلان شروط التقدم للمشروع في شهر نوفمبر المقبل، على أن يتم التسليم للمنتفعين خلال شهر ديسمبر.

وأضاف الوزير، خلال تفقده سير العمل في المشروع، أنه تم الانتهاء من مرحلة كبيرة من التشطيبات للوحدات السكنية، وجاري العمل على استكمال أعمال إنشاء محطة معالجة الصرف الصحي، الخاصة بالمشروع، قبل تسليم الوحدات لساكنيها، مشيرًا إلى مراعاة الحفاظ على الشكل والطراز المعماري والمظهر الجمالي للمدينة، على أن يكون مشابهًا لطابع الإسماعيلية باستخدام القرميد، ومراعاة أن يكون مستوى تشطيب الوحدات بشكل جيد ومريح فى كل الوحدات بحسب المساحات.

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وأضاف الوزير أن المشروع به 120 مقاولًا بإجمالي 198 شركة، ونحو 15 ألف عامل ومهندس وفني، يعملون في تنفيذ إنشاءات المدينة الجديدة، إضافة إلى 200 مصنع وشركة تصنع وتورد مستلزمات البناء.

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التحرير

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