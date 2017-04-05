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الدفع بـ20 سيارة لبيع الأغذية بأسعار مخفضة في القاهرة

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الدفع بـ20 سيارة لبيع الأغذية بأسعار مخفضة في القاهرة الدفع بـ20 سيارة لبيع الأغذية بأسعار مخفضة في القاهرة

التحرير

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بدأت محافظة القاهرة، اليوم الأربعاء، في الدفع بسيارات بيع الأغذية بأسعار منخفضة؛ لمواجهة جشع التجار استعدادا لشهر رمضان.

من جانبه، أكد المهندس محمد نور، رئيس حي منشأة ناصر، تخصيص 10 سيارات جديدة في شوارع الحي، والبدء في حملة مواد غذائية بأول شارع الطيران؛ لرفع المعاناة عن المواطن.

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وفي حي الشرابية، انطلقت أيضا 10 سيارات بشارع العليا لضخ كمية كبيرة من السلع المخفضةة على المواطنين.

وتواصل القوافل التموينية التي أطلقها المهندس عاطف عبد الحميد عملها في نطاق أحياء القاهرة، وتستغرق القافلة يومين في كل حي لتوزيع السلع على المواطنين.

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التحرير

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