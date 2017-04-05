وزير الصحة: سنتعاون مع كوريا في مجال علاج الرمد وجراحة الأطفال

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التقى الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، سفير كوريا الجنوبية في مصر؛ لبحث سبل وتعزيز التعاون بين مصر وكوريا في مجالات الصحة.

وأوضح الوزير، وفق بيان حول اللقاء، أن أوجه التعاون بين البلدين في المجال الصحى تمثلت في منح كوريا 4 منح دراسية "ماجستير" للأطباء المصريين بوزارة الصحة مدة كل منحة عامين، في مجالات السياسات الصحية، كما طالب الجانب الكوري بتعزيز سبل التعاون في مجالات العلاج، في تخصصات مثل الرمد وجراحة الأطفال، والذي يتميز به الجانب الكوري، حيث وافق الوزير على تعزيز التعاون في هذا المجال، من خلال اللقاءات العلمية للإستفادة من الخبرات الكورية.

وأضاف أن السفير الكوري عرض على الجانب المصري، المشاركة في المناقصات الحكومية لـ"الصحة"، سواء فيما يخص الأجهزة الطبية أو الأدوية، حيث أن كوريا تم منحها شهادة GMP، والتي تخص التصنيع الجيد للدواء، منوهًا بأنه سيتم دراسة هذه الطلبات.

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وطالب الوزير، السفير الكوري، بدعم الوزارة والتعاون في مجالات الأمومة والطفولة، وتطوير وحدات الرعاية الأساسية، خاصة التي تعمل في مجال التخصص الواحد مثل النسا والعظام ومراكز القلب، فيما تتطلبه هذه الوحدات من مستلزمات ومعدات وأجهزة طبية، خاصة للمناطق النائية والحدودية.

ووجَّه السفير دعوة للوزير بزيارة كوريا في سبتمبر المقبل؛ للمشاركة في احتفالهم بدمج وزارتي الصحة والرفاهية بوزارة واحدة، مشيرًا إلى أنه خلال الاحتفال سيكون هناك مناخ جيد لتعزيز سبل التعاون المشترك بين البلدين، والتعرف على التجارب الناجحة لكوريا في مجالات الصحة.