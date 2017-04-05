الإثنين المقبل.. «اقتصادية النواب» تحسم مصير قانون الاستثمار الجديد

التحرير

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قال النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة ستصوت على فصل مشروع قانون الاستثمار الجديد إلى قانونين أو الإبقاء على الشكل الحالي للقانون، في جلسة يوم الإثنين المقبل.

وانتهت اللجنة، أمس الثلاثاء، من مناقشة المشروع، حيث أرجأت اللجنة عملية التصويت على بعض المواد وإعادة المداولة على أخرى.

وأضاف الشريف لـ"التحرير"، أن اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب حذفت بعض المواد في القانون ودمجت مواد أخرى، وتستهدف اللجنة دمج مزيد من المواد بهدف الوصول بعدد مواد القانون إلى 70 أو 80 مادة على الأكثر، خاصة أن القانون يتضمن كثير من المواد الإجرائية.

وتابع: "اللجنة تهدف من فصل القانون إلى قانونين، وتقليص عدد المواد للتيسير على المستثمر، وحال نجاحها في تقليص المواد إلى 80 مادة، لن يكون هناك حاجة إلى فصل القانون".

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وأشار إلى أن اللجنة ستصوت بشكل نهائي على مواد القانون يوم الإثنين المقبل، بعد الانتهاء من مناقشة كافة الملاحظات على القانون، على أن ترسل الأمانة العامة للمجلس إلى رئيس المجلس الدكتور على عبد العال يوم الثلاثاء المقبل؛ لإدراجه بجدول الجلسات العامة.

وأكد "الشريف" أن اللجنة أبدت بعض الملاحظات على عدة مواد في قانون الاستثمار، من بينها المادة المتعلقة بالتصالح في جرائم الرشوة والاستيلاء على المال العام، حيث يجيز القانون الجديد التصالح فى هذه الجرائم، ما يرفضه جميع أعضاء اللجنة الاقتصادية، والذين طالبوا بإلغاء هذه المادة خاصة أن المادة 18 من قانون العقويات تجيز التصالح فى قضايا المال العام بضوابط معينة، وبقرار من رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف أن المادة الخاصة بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار مركز للتحكيم والوساطة، مازالت محل نقاش بين مجلس النواب وهيئة الاستثمار.

وطالبت اللجنة وزير شئون مجلس النواب، بمراجعة المادة التي تنظم عمل المناطق الحرة الخاصة.