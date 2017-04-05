بالأرقام.. توقعات باستمرار ارتفاع أسعار الكاكاو والشاي والبن

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كشف تقرير صادر من غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية حول الأسعار العالمية للسلع الاستراتيجية، ارتفاع أسعار الشاي والكاكاو والبن والبرتقال خلال شهري فبراير ومارس 2017.

وفيما يلي تطور أسعار تلك المنتجات، وحتى شهر مايو المقبل:-

أولا: الكاكاو

شهدت أسعار الكاكاو ارتفاعا خلال مارس الماضي، بنسبة بلغت نحو 33.6% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق عليه، حيث سجل سعر الطن نحو 2.03 دولار خلال شهر فبراير الماضي، وارتفع ليسجل نحو 2.04 دولار خلال شهر مارس 2017، وتوقع التقرير استمرار الارتفاع خلال مايو ليصل إلى نحو 2.09 دولار للطن.

ثانيا: البن

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شهدت أسعار البن ارتفاعا خلال شهر مارس الماضى بنسبة بلغت نحو 3.7%، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق 2016، حيث سجل سعر الطن نحو 3.67 دولار خلال فبراير، وسجل نحو 3.60 دولار خلال شهر مارس الماضى، وتوقع التقرير استمرار الارتفاع خلال مايو ليصل إلى نحو 3.66 دولار للطن.

ثالثا: الشاي

شهدت أسعار الشاي ارتفاعا خلال شهر فبراير الماضي، بنسبة بلغت نحو 24%، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق 2016، وسجل سعر الطن نحو 2.97 دولار خلال شهر ديسمبر 2016، وارتفع ليسجل نحو 3.01 دولار خلال شهر يناير الماضي؛ لينخفض خلال فبراير مسجلا نحو 2.90 دولار للطن.

رابعا: البرتقال

شهدت أسعار البرتقال ارتفاعا خلال شهر فبراير الماضى بنسبة بلغت نحو 30.4%، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق 2016، وسجل سعر الطن نحو 1080 دولار خلال شهر ديسمبر 2016، كما سجل سعر الطن نحو 940 دولار خلال شهر يناير الماضى، فيما سجل سعر الطن نحو 900 دولار خلال شهر فبراير.