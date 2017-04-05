«القابضة للكيماويات»: إنشاء مصنع لإطارات السيارات باستثمارات 400 مليون دولار

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قال السفير ياسر النجار، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إن هناك مكتب عالمي يجري دراسات لإنشاء مصنع جديد لصناعة إطارات السيارات في مصر، بالتنسيق مع شركة النقل والهندسة، باستثمارات تصل لنحو 400 مليون دولار.

وأضاف النجار، خلال تفقده اليوم مصنع الشركة بالإسكندرية أن هناك فجوة كبيرة في الإنتاج المحلي والمستهلك، وتوجد حاجة لسدها، منوهًا بأنه طالب مجلس إدارة الشركة والعاملين فيها ببذل الجهود لتحسين الأوضاع المالية السيئة، وأيضا زيادة جودة المنتجات؛ ما يساهم في المنافسة في السوق.

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وشدد على أهمية استفادة الشركة من تحرير سعر صرف العملة وإيجابياته على الصناعة المحلية، لافتًا إلى تحديد مكان المصنع الجديد في كفر الدوار أو في منطقة العامرية بالإسكندرية.