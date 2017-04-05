التعليم العالي: أستاذة آداب السويس محولة للتحقيق قبل نشرها مقاطع الرقص

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تواصلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مع الدكتور ماهر مصباح رئيس جامعة السويس، بشأن ما أثير في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول عرض الدكتورة منى برنس، الأستاذة بكلية الآداب بالجامعة، على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فيديو لها يتضمن تصويرها في وضع يخالف أخلاقيات وتقاليد العمل الجامعي، حيث ظهرت وهي ترقص.

وأفاد رئيس جامعة السويس، أن الأستاذة المذكورة تم إحالتها للتحقيق بتاريخ 2 أبريل الحالي، قبل عرض الفيديو على صفحتها الشخصية على خلفية تجاوزات مهنية ترتبط بخروجها عن أطر المحاضرات، وعدم الالتزام بالمواعيد القانونية للحضور بالجامعة، ومشكلات أخرى ترتبط بالتصحيح والنتائج.

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كما ذكر أنه تم تحويلها أيضاً إلى التحقيق بتاريخ اليوم الأربعاء، على خلفية الفيديو الخاص بها والمخالف لأعراف وأخلاقيات العمل الجامعي، وسيُجرى التحقيق معها بمعرفة أحد أساتذة القانون بكلية الحقوق جامعة القاهرة؛ وفقاً لقانون تنظيم الجامعات، في حالة إدانتها وفقاً للتحقيق تحال إلى مجلس التأديب بجامعة السويس، الذي يُشكل من أحد نواب رئيس الجامعة ونائب رئيس مجلس الدولة وأستاذ قانون لاتخاذ القرار المناسب.

وأكدت الوزارة أنها ستتابع مع رئيس جامعة السويس تطورات التحقيق ومتابعة نتائجه، منوهة بأن الحرية الشخصية لأعضاء هيئة التدريس مصانة بحكم الدستور والقانون، إلا أنها ليست على حساب الأعراف والأخلاق الجامعية، كما شددت على ضرورة احترام أخلاقيات وقيم العمل الجامعي، باعتبار أن السمعة الحسنة أساس لتعيين أساتذة الجامعات، كما أنها أساس لاستمرارهم في العمل.