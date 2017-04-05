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الحكومة: 105 ملايين جنيه لاستكمال تطهير بحيرة البرلس

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الحكومة: 105 ملايين جنيه لاستكمال تطهير بحيرة البرلس الحكومة: 105 ملايين جنيه لاستكمال تطهير بحيرة البرلس

التحرير

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تابع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، سير أعمال التكريك والتطهير في بحيرة البرلس بمحافظة كفر الشيخ، التي تتم في إطار مشروع متكامل لتطوير البحيرة وتنمية فرص الاستفادة من الثروة السمكية.

واستمع رئيس الوزراء، خلال اجتماعه بوزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ومحافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، إلى عرض قدمه المحافظ حول سير أعمال التكريك والتطهير ببحيرة البرلس، وما تم إنجازه حتى الآن، بما يشمل إزالة ورد النيل والحشائش العائمة والبوص والبردي من البحيرة.

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ووجَّه رئيس الوزراء، باعتماد مبلغ 105 ملايين جنيه لاستكمال أعمال التكريك والتطهير بالبحيرة، على أن يتم الانتهاء منها قبل نهاية العام المالي الحالي، مؤكدًا أن المحافظين يضطلعون بمسئولية متابعة المشروعات في إطار محافظاتهم، والإشراف على سير تنفيذها، بحيث يتم الانتهاء منها وفق البرامج الزمنية المحددة، كما أن عليهم مسئولية متابعة التزام الشركات بمعدلات التنفيذ المطلوبة.

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التحرير

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