الزمالك ينهي الاتفاق مع إيناسيو.. ويوافق على وجود محلل أداء

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أنهى مسئولو نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، الاتفاق مع البرتغالي أوجاستو إيناسيو، لتولي المهمة الفنية رسميًا خلفًا لمحمد حلمي، الذي أُقيل من منصبه بعد مباراة سموحة.

وسوف يوقع المدرب على عقد لمدة موسم ونصف مقابل 40 ألف دولار له ولمساعده، على أن يكون مقدم التعاقد شهر واحد والشرط الجزائي راتب ثلاثة أشهر.

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كما وافق مجلس الزمالك، على طلب البرتغالي إيناسيو المدير الفني الجديد للفريق، بتواجد محلل أداء الفترة المقبلة.

ومن المنتظر أن يكون المحلل مساعدًا ثالثًا للمدرب الجديد، ويتواجد في القاهرة خلال أيام قليلة.