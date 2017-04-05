أخبار عاجلة

بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية -
أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الخميس 13- 4- 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 13/4/2017 .. وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر -
بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية سوهاج - عمار عبد الواحد: أكد ا -
وزير الخارجية البريطاني "مستاء" من الفيتو الروسي ضد قرار أممي حول سوريا -
كمال يكشف سبب استضافته «أهالي الإرهابيين»: عشان يشوفوا مصير ناسهم -
في غياب قيادات السلفيين.. «النور» يقدم واجب العزاء في ضحايا الكنيسة المرقسية -
فيديو.. لحظة انهيار زوجة منفذ تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية على الهواء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

الزمالك ينهي الاتفاق مع إيناسيو.. ويوافق على وجود محلل أداء

Google+ Print
الزمالك ينهي الاتفاق مع إيناسيو.. ويوافق على وجود محلل أداء الزمالك ينهي الاتفاق مع إيناسيو.. ويوافق على وجود محلل أداء

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أنهى مسئولو نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، الاتفاق مع البرتغالي أوجاستو إيناسيو، لتولي المهمة الفنية رسميًا خلفًا لمحمد حلمي، الذي أُقيل من منصبه بعد مباراة سموحة.

وسوف يوقع المدرب على عقد لمدة موسم ونصف مقابل 40 ألف دولار له ولمساعده، على أن يكون مقدم التعاقد شهر واحد والشرط الجزائي راتب ثلاثة أشهر.

شاهد أيضا

كما وافق مجلس الزمالك، على طلب البرتغالي إيناسيو المدير الفني الجديد للفريق، بتواجد محلل أداء الفترة المقبلة.

ومن المنتظر أن يكون المحلل مساعدًا ثالثًا للمدرب الجديد، ويتواجد في القاهرة خلال أيام قليلة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
كمال يكشف سبب استضافته «أهالي الإرهابيين»: عشان يشوفوا مصير ناسهم

كمال يكشف سبب استضافته «أهالي الإرهابيين»: عشان يشوفوا مصير ناسهم

في غياب قيادات السلفيين.. «النور» يقدم واجب العزاء في ضحايا الكنيسة المرقسية

في غياب قيادات السلفيين.. «النور» يقدم واجب العزاء في ضحايا الكنيسة المرقسية

فيديو.. لحظة انهيار زوجة منفذ تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية على الهواء

فيديو.. لحظة انهيار زوجة منفذ تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية على الهواء

عضو مجلس إدارة الأهلي: «رجال اليد» وعدوا فأوفوا

عضو مجلس إدارة الأهلي: «رجال اليد» وعدوا فأوفوا