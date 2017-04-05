ممدوح عباس يكشف المخالفات المالية والإدارية لمرتضى منصور في الزمالك

التحرير

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أصدر ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الأسبق، بيانًا صحفيًا، يكشف فيه عن تجهيزه ملف قانوني كامل بالمخالفات المالية والإدارية، لمرتضى منصور، رئيس القلعة الحمراء، في ميزانية 2015 – 2016.

وعلمت «التحرير» أن «عباس» تقدم بشكوى للجهات المعنية لبدء التحقيقات العاجلة، والوقوف على الحقيقة الكاملة، ومحاسبة رئيس النادي مرتضى منصور، الذي اتهمه بأنه المسئول الأول عن تلك المخالفات والمتستر عليها.

وكشف «عباس» أنه استعان بأحد أكبر مراقبي الحسابات في مصر لمراجعة الميزانية الحالية لنادي الزمالك، وتبين بعد الفحص والمراجعة لكل كبيرة وصغيرة، وجود مخالفات جسيمة تستوجب المساءلة القانونية وتتمثل في:

1- تحفظ مراقب الحسابات في السنوات الثلاثة الماضية على بعض الحسابات ولم يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو المخالفات على سيبل المثال:

– حسابات الدائينن والمدينين لم يتم تسويتها في السنوات الثلاث الأخيرة.

– بمراجعة الاشتراكات من خلال يومية الخزينة تبين أن هناك عجز في الخزينة بقيمة 45207، صفحة رقم 9 بالميزانية.

– عدم الحصول على مصادقات من البنوك أو بالأرصدة المدينة والدائنة المدرجة.

– النادي غير منتظم بسداد الضرائب خلال 3 سنوات.

– لم يتم حساب قيمة الأصوال الثابتة.

- لم يقدر قيمة المخصصات المالية بالقضايا المرفوعه ضد النادي.

- النادي غير منتظم بسداد التأمينات الاجتماعية.

- عدم انتظام سداد مستحقات الأوقاف وجهاز ٦ أكتوبر.

- شبهة تربح واختلاس في استلام مبالغ بالعملات الأجنبية وتحويلها بسعر أعلى من سعر المعلن بالبنك المركزي وبدون مستند، وهي الواقعة الأخطر والتي أن تم إثباتها في التحقيقات تستوجب المسائلة القانونية.

وكشف عباس عن عدد من الأرقام الصادمة بميزانية نادي الزمالك التي يتستر عليها الرئيس الحالي للنادس كالأتي:

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• المدينون وعهدة وسلف عاملين 21.123.875 لم يتم تسويتها صفحة 15 بالميزانية.

• وجود فوائد بنكية نتيجة قطع الشيكات 1.078.641 صفحة 6 بالميزانية، بالمخالفة لنص المادة 27 تسوى جميع حسابات السلفة المستديمة في آخر السنة المالية.

• وجود المال الاحتياطي ( - ) بالسالب نتيجة عدم سداد مستحقات الضرائب والتأمينات والأوقاف من 194 مليونًا إلى 247 مليونًا صفحة 5.

• زيادة مديونية النادي إلى 95 مليونًا، وبالتالي وجود عجز واضح في الميزانية على عكس ما أعلنه مرتضى منصور بوجود فائض.

• بالنظر في حساب هيئة الأوقاف المصرية زاد بمبلغ 750000 ألف غرامات لعدم السداد.

• بالنظر في إيردات مقدمة بمبلغ 89.543.692 تخص سنوات قادمة صفحة 17 بالميزانية، بالمخالفة للوائح والقانون، لأن كل سنة مالية تتحمل بمصروفاتها وإيراداتها، ولا يجوز تحميل مصروفات سنة مالية لسنة أخرى.

• زيادة أوارق الدفع إلى 60.970.573 مليون صفحة 17.

• بالنظر في إيردات المجلة 415603 صفحة 19 ومصروفاتها 1.638.565.

• مصروفات إدارية وعمومية 53.158.922.

• صرف زيادة عن الموزانة المعتمدة 2016 في بند مصروفات الإدارية والعمومية 3.800.357 بالمخالفة لنص المادة رقم 20 من قرار 1173 والذي ينص حيث لا يجوز الصرف إلا في حدود الاعتمادات المقررة في بنود الموازنة ولايجوز نقل الاعتماد من بند إلى آخر.

• صرف بالزيادة عن الموانة المعتمدة 2016 في بند مصروفات النشاط الرياضي قدم 32.457.746 بالمخالفة لنص المادة رقم 20 من قرار 1173 والذي ينص على أنه لا يجوز الصرف إلا في حدود الاعتمادات المقررة في بنود الموازنة ولا يجوز نقل الاعتماد من بند إلى آخر.

• صرف بالزيادة عن الموانة المعتمدة 2016 في بند مصروفات النشاط الرياضي، كرة سلة وطائرة ويد وسباحة 13.649.081 بالمخالفة لنص المادة رقم 20 من قرار 1173 والذي ينص لا يجوز الصرف إلا في حدود الاعتمادات المقررة فيبنود الموازنة ولا يجوز نقل الاعتماد من بند إلى آخر.

• صرف بالزيادة عن الموانة المعتمدة 2016 في بند مصروفات النشاط الرياضي، تنس وجودو وكارتية وكروكية وبلياردو والعاب القوى وهوكي 554.472، بالمخالفة لنص المادة رقم 20 من قرار 1173 والذي ينص لا يجوز الصرف إلا في حدود الاعتمادات المقررة في بنود الموازنة ولا يجوز نقل الاعتماد من بند لآخر.

وشدد عباس بعد ذكر كل هذه المخالفات بضرورة تحرك المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب، مؤكدًا أنه لا يجب السكوت والتستر على تلك المخالفات المالية والإدارية الجسيمة.