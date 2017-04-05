كثافات مرورية بمحور التسعين في التجمع الخامس لكسر ماسورة مياه (صور)

كتب - محمد الصاوي:

ظهرت كثافات مرورية، بسبب كسر ماسورة مياه في محور التسعين الشمالي بمنطقة التجمع الخامس بالقرب من استاد بتروسبورت، مما أدى لتباطؤ حركة السيارات بالطريق المتجه من طريق التسعين حتى التجمع، وانتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير المرور أمام السيارات.

كانت تلقت غرفة عمليات مرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة في التجمع الخامس بوجود كسر ماسورة مياه في محور التسعين الشمالي، وتسبب في ظهور كثافات مرورية، وتم انتقال الخدمات المرورية إلى المكان لتنظيم حركة المركبات، فيما تم إخطار عمال المحافظة للعمل على إصلاح كسر الماسورة لإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وأخطرت إدارة المرور المحافظة و جهاز المدينة، و تم إرسال سيارات لشفط المياه، والدفع بعمال المحافظة للقيام بعمليات الإصلاح، فيما عززت إدارة المرور برئاسة اللواء علاء متولي، مدير المرور من انتشار الخدمات المرورية لحين الانتهاء من عمليات الإصلاح.

ومن جانبها تنصح إدارة المرور، تهدئة السيارات أثناء القيادة لحين إصلاح كسر الماسورة، بعد ارتفاع منسوب المياه بالطريق.