أخبار عاجلة

بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية -
أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الخميس 13- 4- 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 13/4/2017 .. وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر -
بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية سوهاج - عمار عبد الواحد: أكد ا -
وزير الخارجية البريطاني "مستاء" من الفيتو الروسي ضد قرار أممي حول سوريا -
كمال يكشف سبب استضافته «أهالي الإرهابيين»: عشان يشوفوا مصير ناسهم -
في غياب قيادات السلفيين.. «النور» يقدم واجب العزاء في ضحايا الكنيسة المرقسية -
فيديو.. لحظة انهيار زوجة منفذ تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية على الهواء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

كثافات مرورية بمحور التسعين في التجمع الخامس لكسر ماسورة مياه (صور)

Google+ Print

مصراوي Masrawy

كثافات مرورية (1)كثافات مرورية (1)

كثافات مرورية (2)كثافات مرورية (2)

كثافات مرورية (3)كثافات مرورية (3)

كثافات مرورية (4)كثافات مرورية (4)

كتب - محمد الصاوي:

ظهرت كثافات مرورية، بسبب كسر ماسورة مياه في محور التسعين الشمالي بمنطقة التجمع الخامس بالقرب من استاد بتروسبورت، مما أدى لتباطؤ حركة السيارات بالطريق المتجه من طريق التسعين حتى التجمع، وانتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير المرور أمام السيارات.

كانت تلقت غرفة عمليات مرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة في التجمع الخامس بوجود كسر ماسورة مياه في محور التسعين الشمالي، وتسبب في ظهور كثافات مرورية، وتم انتقال الخدمات المرورية إلى المكان لتنظيم حركة المركبات، فيما تم إخطار عمال المحافظة للعمل على إصلاح كسر الماسورة لإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وأخطرت إدارة المرور المحافظة و جهاز المدينة، و تم إرسال سيارات لشفط المياه، والدفع بعمال المحافظة للقيام بعمليات الإصلاح، فيما عززت إدارة المرور برئاسة اللواء علاء متولي، مدير المرور من انتشار الخدمات المرورية لحين الانتهاء من عمليات الإصلاح.

ومن جانبها تنصح إدارة المرور، تهدئة السيارات أثناء القيادة لحين إصلاح كسر الماسورة، بعد ارتفاع منسوب المياه بالطريق.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية

بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية

بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية سوهاج - عمار عبد الواحد: أكد ا

بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية سوهاج - عمار عبد الواحد: أكد ا

وزير الخارجية البريطاني "مستاء" من الفيتو الروسي ضد قرار أممي حول سوريا

وزير الخارجية البريطاني "مستاء" من الفيتو الروسي ضد قرار أممي حول سوريا

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص