وزير التموين يستفز سيدة فقيرة عند شكواها من غلاء الأسعار .. فماذا قال؟

سمر العشري

أثناء جولة لدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إلتقى إحدة السيدات بأحد فروع المجمعات الاستهلاكية، التابعة لوزارة التموين فى حى كوبرى القبة، والتى شكت من غلاء الأسعار إلا أن الوزير رد عليها ردًا غير متوقع ما أصاب السيدة ومن حولها بحالة من التعجب وعلامات الاستفهام حول سياسات الوزارة فى الفترة القادمة.

ماذا قالت السيدة لوزير التموين؟

عندما تقدمت السيدة نحو الوزير أثناء الجولة التفقدية لفرع المجدمعات الاستهلاكية، قالت له بنبرة غضب ممزوجة بقلة الحيلة: “الأسعار نار وتمن كيلو الطماطم بقى بـ12 جنيها ومحدش لاقيها كمان”، وما كان من الوزير على المصيلحى إلا أن رد عليها قائلًا :”تعالى واجبهالك بـ 8 جنيهات بس”.

رد الوزير أثار حفيظة جميع المحيطين به وبالسيدة، وما كان منها إلا أن غنصرفت بعد أن أصيبت بخيبة الأمل، فى إيجاد حل لمشكلة غلاء الأسعار.

واستكمل وزير التموين جولته بفرع المجمع الاستهلاكى، مؤكدًا أن الوزارة ستقوم بطرح جميع السلع الغذائية ومنتجات اللحوم بأسعار تنافسية ومخفضة بالمقارنة مع أسعار نفس السلع فى السوق الخاص.

وأوضح الدكتور على المصيلحي وزير التموين، أنه تم حاليا إعداد خريطة لكل الأسواق فى مختلف المحافظات بالتنسيق مع ووزارة التنمية المحلية وأنه ستقوم الوزارتان بعرض الخطة على مجلس الوزراء خلال 14 يومًا لإيجاد أسواق فى العديد من المناطق على مستوى الجمهورية.

جدير بالذكر أننه عقب قرار تعويم الجنيه في يوم الخميس 3 نوفمبر 2016، إرتفعت أسعار السلع والخدمات في موجات مستمرة بسبب إنخفاض القيمة الشرائية للجنيه مقابل الدولار والعملات العربية والأجنبية، ما زاد من تفاقم مشكلة الأسعار إذ أن ما بين 75 إلى 80% من السلع الغذائية في مصر مستوردة، وهو ما يعتبره برلمانيين تهديدًا للأمن القومى الغذائى لذلك يسعى مجلس النواب لإيجاد حلول لمشكلة زيادة حجم الاستيراد للسلع الغذائية تحديدًا.

المصدر:مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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