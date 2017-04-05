أخبار عاجلة

بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية -
أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الخميس 13- 4- 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 13/4/2017 .. وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر -
بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية سوهاج - عمار عبد الواحد: أكد ا -
وزير الخارجية البريطاني "مستاء" من الفيتو الروسي ضد قرار أممي حول سوريا -
كمال يكشف سبب استضافته «أهالي الإرهابيين»: عشان يشوفوا مصير ناسهم -
في غياب قيادات السلفيين.. «النور» يقدم واجب العزاء في ضحايا الكنيسة المرقسية -
فيديو.. لحظة انهيار زوجة منفذ تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية على الهواء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر

وزير التموين يستفز سيدة فقيرة عند شكواها من غلاء الأسعار .. فماذا قال؟

Google+ Print
وزير التموين يستفز سيدة فقيرة عند شكواها من غلاء الأسعار .. فماذا قال؟ وزير التموين يستفز سيدة فقيرة عند شكواها من غلاء الأسعار .. فماذا قال؟

أثناء جولة لدكتور على المصيلحى وزير والتجارة الداخلية، إلتقى إحدة السيدات بأحد فروع المجمعات الاستهلاكية، التابعة لوزارة التموين فى حى كوبرى القبة، والتى شكت من غلاء الأسعار إلا أن الوزير رد عليها ردًا غير متوقع ما أصاب السيدة ومن حولها بحالة من التعجب وعلامات الاستفهام حول سياسات الوزارة فى الفترة القادمة.

ماذا قالت السيدة لوزير التموين؟
 عندما تقدمت السيدة نحو الوزير أثناء الجولة التفقدية لفرع المجدمعات الاستهلاكية، قالت له بنبرة غضب ممزوجة بقلة الحيلة: “الأسعار نار وتمن كيلو الطماطم بقى بـ12 جنيها ومحدش لاقيها كمان”، وما كان من الوزير على المصيلحى إلا أن رد عليها قائلًا :”تعالى واجبهالك بـ 8 جنيهات بس”.

رد الوزير أثار حفيظة جميع المحيطين به وبالسيدة، وما كان منها إلا أن غنصرفت بعد أن أصيبت بخيبة الأمل، فى إيجاد حل لمشكلة غلاء الأسعار.

واستكمل وزير التموين جولته بفرع المجمع الاستهلاكى، مؤكدًا أن الوزارة ستقوم بطرح جميع السلع الغذائية ومنتجات اللحوم بأسعار تنافسية ومخفضة بالمقارنة مع نفس السلع فى السوق الخاص.

وأوضح الدكتور على المصيلحي وزير التموين، أنه تم حاليا إعداد خريطة لكل الأسواق فى مختلف المحافظات بالتنسيق مع ووزارة التنمية المحلية وأنه ستقوم الوزارتان بعرض الخطة على مجلس الوزراء خلال 14 يومًا لإيجاد أسواق فى العديد من المناطق على مستوى الجمهورية.

جدير بالذكر أننه عقب قرار تعويم الجنيه في يوم الخميس 3 نوفمبر 2016، إرتفعت أسعار السلع والخدمات في موجات مستمرة بسبب إنخفاض القيمة الشرائية للجنيه مقابل الدولار والعملات العربية والأجنبية، ما زاد من تفاقم مشكلة الأسعار إذ أن ما بين 75 إلى 80% من السلع الغذائية في مستوردة، وهو ما يعتبره برلمانيين تهديدًا للأمن القومى الغذائى لذلك يسعى مجلس النواب لإيجاد حلول لمشكلة زيادة حجم الاستيراد للسلع الغذائية تحديدًا.

 

المصدر:مصرفايف

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
تأخيرات في رحلات مصر للطيران بسبب سوء الأحوال الجوية

تأخيرات في رحلات مصر للطيران بسبب سوء الأحوال الجوية

أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص