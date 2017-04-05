رئيس جامعة قناة السويس يفجر مفاجأة صادمة في أزمة أستاذة ”فيديو الرقص”.. وقصة سفرها لأمريكا قبل عامين

بدأت تداعيات، الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، والمواقع الإخبارية، الخاص بالدكتورة “منى برنس”، الأستاذة بكلية الآداب، قسم اللغة الإنجليزية، بجامعة قناة السويس، وهي ترقص فوق سطح منزلها، على أنغام احدى الأغاني الشهيرة، وصوراً أخرى وهي بالمايوه، تتوالى، خاصةً بعد أن أثار ضجة كبرى، خلال الساعات القليلة الماضية.

تصريح هام من رئيس جامعة قناة السويس

فقد كشف الدكتور ماهر مصباح رئيس جامعة السويس، أن الدكتورة منى البرنس مدرسة الآداب الإنجليزي، التي أحالها للتحقيق، انقطعت عن التدريس بالجامعة قبل أكثر من عامين لسفرها للخارج، وتحديدًا للولايات المتحدة في مهمة علمية، بالرغم من حصولها، على مستحقاتها المالية كاملة خلال تلك الفترة، لكنها لم تقدم أية أبحاث علمية للجامعة كنتاج للبعثة العلمية.

كما أكد “مصباح”، بأن الدكتورة صاحبة الفيديو الشهير، موقوفة عن التدريس وتصحيح الامتحانات من 3 شهور، وذلك لإخلالها بواجباتها الدراسية، كاشفاً عن مفاجأة بشأن تدني نتائج نجاح الطلاب في مادتها بقسم اللغة الإنجليزية، والتي تراوحت بين صفر و30% فقط، كحد أقصى لنسبة النجاح.

ومن جانبه عرض الإعلامي “وائل الابراشي”، الفيديو والصور الت أثارت ضجة كبرى على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك خلال حلقة العاشرة مساءاً، مساء أمس الثلاثاء.

المصدر:مصرفايف