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نائب يدعو للتشاور مع القضاة حول قانون رؤساء الهيئات

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نائب يدعو للتشاور مع القضاة حول قانون رؤساء الهيئات نائب يدعو للتشاور مع القضاة حول قانون رؤساء الهيئات

مصراوي Masrawy

النائب عاطف ناصر

كتب - أحمد علي:

دعا النائب عاطف ناصر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إلى عقد جلسات بين ممثلين عن القضاة للتشاور حول مشروع قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية، الذي وافق عليه البرلمان وأحاله لمجلس الدولة الأسبوع الماضي، مع أعضاء البرلمان، داخل مقره في محاولة للوصول إلى صيغة توافقية ترضى جميع الأطراف.

وقال النائب في بيان اليوم الأربعاء، إن عقد جلسة تشاور بين الجانبين سيساهم في احتفاظ مجلس النواب بحقه في التشريع بالإضافة الى شعور القضاة بعدم التدخل في عملهم بما يخل باستقلال القضاة.

وانتقد النائب التراشق الدائر حالياً بين رؤساء اندية القضاة وبعض نواب البرلمان بسبب قانون الهيئات القضائية، قائلا: أنه لابد من الاتفاق أن مجلس النواب هو صاحب الاختصاص الأصيل في التشريع، ويحق له إصدار أي قانون يرى أنه يخدم الوطن والمواطن، لكننا في مجلس النواب لا نستخدم هذا الحق بطريقة ديكتاتورية بل نقوم بالتحاور والتشاور مع جميع الفئات والمؤسسات لكي نصدر قانون توافقي يخدم المواطن او الجهة بشكل سليم.

وفيما يخص قانون الهيئات القضائية وخاصة المادة المتعلقة بتعيين رؤساء الهيئات القضائية، أشار النائب إلى أن تبادل الاتهامات عبر وسائل الاعلام لن يحل الأزمة بل سيزيدها تعقيدا.​

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