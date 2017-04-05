بالصور.. السيسي يلتقي رموز المجتمع الأمريكي بمقر إقامته

كتبت - ياسمين محفوظ:

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل قليل، بعدد من رموز المجتمع الأمريكي، والشخصيات البارزة وقادة الرأي، في إطار زيارته الرسمية للولايات المتحدة تلبية لدعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وعقدت قمة بين الرئيسين السيسي وترامب، في البيت الأبيض يوم الاثنين، وقال الرئيس الأمريكي إن أمريكا ستقاتل الإرهاب مع مصر، مضيفًا: "أمريكا ستكون صديقًا لمصر لوقت طويل". ورد السيسي بأن مصر ستقف بجانب الولايات المتحدة فى مكافحة الإرهاب، كما ستدعم وبشدة كل الجهود لإيجاد حل لقضية "القرن" (الأزمة الفلسطينية).

وكان الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك أخر مسؤول يزور الولايات المتحدة، في إطار القمة المصرية الأردنية الفلسطينية الإسرائيلية لبحث سبل إنهاء النزاع الفلسطيني- الإسرائيلي.​