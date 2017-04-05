نجمي آرسنال على رادار مارسيليا في الصيف

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

ذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية، اليوم الأربعاء، أن نادي مارسيليا الفرنسي ينوي إنفاق 85 مليون جنيه إسترليني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضافت الصحيفة نقلا عن تقارير فرنسية، أن الثنائي لوران كوسيلني صاحب الـ(31 عامًا)، وأليفيه جيرو صاحب الـ(30 عامًا)، على رأس أولويات مارسيليا في الصيف.

شاهد أيضا

وأشارت «ذا صن»، إلى أن فرانك ماكورت، الملياردير الأمريكي الذي تمكن شراء مارسيليا الفرنسي في وقت سابق من هذا الموسم، حريص على ضم لاعبين كبار للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان قد تمكن مارسيا في فترة الانتقالات الشتوية الماضية من ضم ديمتري بايت، من وست هام يونايتد، كما ضم باتريس إيفرا، من يوفنتوس الإيطالي.

يذكر أن مارسيليا يحتل المركز الخامس برصيد 47 نقطة في جدول الدوري الفرنسي، بفارق 24 نقطة عن موناكو المتصدر برصيد 71 نقطة، فيما يأتي باريس سان جيرمان، في المركز الثاني بـ 68 نقطة، ثم نيس ثالثًا بـ 67 نقطة، ثم ليون في المركز الرابع بـ 51 نقطة.