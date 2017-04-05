أخبار عاجلة

بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية -
أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الخميس 13- 4- 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 13/4/2017 .. وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر -
بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية سوهاج - عمار عبد الواحد: أكد ا -
وزير الخارجية البريطاني "مستاء" من الفيتو الروسي ضد قرار أممي حول سوريا -
كمال يكشف سبب استضافته «أهالي الإرهابيين»: عشان يشوفوا مصير ناسهم -
في غياب قيادات السلفيين.. «النور» يقدم واجب العزاء في ضحايا الكنيسة المرقسية -
فيديو.. لحظة انهيار زوجة منفذ تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية على الهواء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

نجمي آرسنال على رادار مارسيليا في الصيف

Google+ Print
نجمي آرسنال على رادار مارسيليا في الصيف نجمي آرسنال على رادار مارسيليا في الصيف

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

ذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية، اليوم الأربعاء، أن نادي مارسيليا الفرنسي ينوي إنفاق 85 مليون جنيه إسترليني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضافت الصحيفة نقلا عن تقارير فرنسية، أن الثنائي لوران كوسيلني صاحب الـ(31 عامًا)، وأليفيه جيرو صاحب الـ(30 عامًا)، على رأس أولويات مارسيليا في الصيف.

شاهد أيضا

وأشارت «ذا صن»، إلى أن فرانك ماكورت، الملياردير الأمريكي الذي تمكن شراء مارسيليا الفرنسي في وقت سابق من هذا الموسم، حريص على ضم لاعبين كبار للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان قد تمكن مارسيا في فترة الانتقالات الشتوية الماضية من ضم ديمتري بايت، من وست هام يونايتد، كما ضم باتريس إيفرا، من يوفنتوس الإيطالي.

يذكر أن مارسيليا يحتل المركز الخامس برصيد 47 نقطة في جدول الدوري الفرنسي، بفارق 24 نقطة عن موناكو المتصدر برصيد 71 نقطة، فيما يأتي باريس سان جيرمان، في المركز الثاني بـ 68 نقطة، ثم نيس ثالثًا بـ 67 نقطة، ثم ليون في المركز الرابع بـ 51 نقطة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
كمال يكشف سبب استضافته «أهالي الإرهابيين»: عشان يشوفوا مصير ناسهم

كمال يكشف سبب استضافته «أهالي الإرهابيين»: عشان يشوفوا مصير ناسهم

في غياب قيادات السلفيين.. «النور» يقدم واجب العزاء في ضحايا الكنيسة المرقسية

في غياب قيادات السلفيين.. «النور» يقدم واجب العزاء في ضحايا الكنيسة المرقسية

فيديو.. لحظة انهيار زوجة منفذ تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية على الهواء

فيديو.. لحظة انهيار زوجة منفذ تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية على الهواء

عضو مجلس إدارة الأهلي: «رجال اليد» وعدوا فأوفوا

عضو مجلس إدارة الأهلي: «رجال اليد» وعدوا فأوفوا