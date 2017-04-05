«بالاك» يتغنى بموهبة ألمانيا المقبلة

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انهال النجم الألماني مايكل بالاك، لاعب خط وسط بايرن ميونخ وتشيلسي السابق، بالمديح على مواطنه ليروي ساني، صانع ألعاب مانشستر سيتي.

وقال مايكل بالاك، في تصريحات لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، اليوم الأربعاء: «أنا منبهر بتطور ساني البدني منذ أن انتقل إلى إنجلترا، حيث أنه كان مجرد طفل صغير في شالكة، لكنه تأقلم بشكل سريع في «البريمير ليج» ولديه الثقة لكي يذهب ويراوغ المدافعين، في بعض الأحيان يتعرض للعرقلة، ولكنه يعود ويقف ولا يختبئ، إنه يريد أن يواجههم مرةً أخرى وليس خائفًا منهم».

وأضاف الدولي الألماني السابق: «لقد تطور بشكل كبير في لعبه، بسبب قدرته البدنية على الجري لمسافات طويلة، في بعض الأحيان يستطيع أن يلعب كظهير أيسر أو جناح أيسر، لقد رأيت مباريات رائعة له عندما كان في الجانب الدفاعي وقام بالجري للأمام مع الكرة أو بدونها».

وأردف بالاك: «رؤية ساني للاعبي فريقه في الملعب رائعة، ولديه لمسة رائعة في قدمه اليسرى، أنا متأكد مع وجود جوارديولا كمدرب له أنه سيتعلم كثيرًا وكثيرًا في فترة نضوجه».

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وتابع لاعب خط وسط بايرن ميونخ وتشيلسي السابق: « لقد أظهر ساني ذلك مع المتتخب الألماني أيضًا في الأشهر الماضية، لقد كان رائعًا، لم يتوتر وقدّم ما لديه سريعًا، أنا متأكد أنه سيصبح واحد من أهم اللاعبين في المستقبل مع ألمانيا».

يذكر أن ليروي ساني صاحب الـ(21 عامًا)، لعب هذا الموسم 27 مباراة، وسجل 8 أهداف وصنع 4 أهداف.