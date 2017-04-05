9 عائلات أصولها كردية عاشت في مصر: الدنجوان والسندريلا وعبدالباسط عبدالصمد ومشاهير آخرون

سمر العشري

يرجع تاريخ تواجد الأكراد فى مصر بصورة كبيرة إلى الناصر صلاح الدبن الأيوبي، الذى أسس الدولة الأيوبية في مصر عام 1171م بعد قضائه على الخلافه الفاطمية، فمنذ العهد الأيوبي بدأت هجرة العائلات الكردية إلى مصر والانتشار فى الوجه البحري وصولا إلى صعيد مصر، وانصهر الجزء الأكبر منهم في النسيج المصرى بدون تمييز أو تفريق.

وفي هذا التقرير، أشهر العائلات المصرية التى تعود أصولها للكردية، حسبما جاء في كتاب «الأكراد في مصر عبر العصور»، تأليف درية عوني ومحمود زايد ومصطفى محمد عوض.

9. عائلة أباظة:

هاجر عدد كبير من أفرادها إلى مصر أيام المماليك، ويرجع أصولها إلى القوقاز الكردي، وأبرز أفرادها الفنان رشدى أباظة، ولا تزال لهذه الأسرة مكانتها الكبيرة حيث ظهر منها كثير من الأعلام في السياسة والثقافة والاقتصاد والتجارة والزراعة، بدءاً من إسماعيل أباظة باشا الذي كان من قادة الثورة العربية، إلى دسوقي أباظة باشا الذي كان واحداً من ألمع شباب ثورة 1919، وعزيز أباظة الشاعر المغوار، فكري باشا أباظة فارس الكتابة والخطابة، ثم ماهر أباظة وزير الكهرباء السابق والشقيق الأصغر للشاعر عزيز أباظة.

8. عائلة تيمور:

هاجرت إلى مصر أيام محمد علي، ويرجع أصولها إلى سلالة كردية من شمال العراق، والتحق محمد بن إسماعيل بن علي، أحد أفرادها فى عام 1801 بجيش محمد علي باشا، الذي عيّنه برتبة كاشف ثم محافظاً للمدينة المنورة 1837، فمديرًا للشرقية إلى أن توفي عام 1848، ليتولّى ابنه إسماعيل رشدي باشا مناصب بالدولة، فكان مديراً لبعض المديريات ورئيساً لديوان الخديو، ونبغ في مجال الأدب ابنته عائشة التيمورية، وابنه أحمد تيمور، لينطلق بعدهما اثنان من أعمدة الأدب والقصة محمد ومحمود تيمور.

7. عائلة عبدالصمد:

هاجر عميد عائلات عبد الصمد من كردستان بالعراق في القرن الثامن عشر، واستقر بصعيد مصر وتحديدا بمحافظه قنا، ويعتبر الشيخ عبدالباسط عبدالصمد، المولود بقرية المراغزة التابعة لمدينة أرمنت بمحافظة قنا بجنوب مصر، من أبرز أفراد العائلة.

6. عائله شوقى:

تعود أصولها الكردية إلى مدينة السليمانية بالعراق قبل أن تهاجر وتستقر بمصر، ومن أبرز أفرادها أحمد شوقي علي أحمد شوقي، الملقب بـ«أمير الشعراء أحمد شوقي»، المولود بالقاهرة لأم تركية الأصل.

5. عائله بدرخان:

يرجع تواجد عائلة بدرخان في مصر إلى عام 1815 بعد وفاة الأمير بدرخان آخر أمراء إقليم كردستان الشمالية، وتفرق نسله، وبعد انتصارات أتاتورك الذي كان ألد أعداء آل بدرخان حكم على أمين باشا بدرخان وأربعة من أبنائه بالإعدام وهم (ثريا – علي – جلادت- كامران) فاضطر الأمراء الأربعة إلى مغادرة البلاد، وقدم الأمير علي وثريا إلى مصر واستقرا بالفيوم، بينما «جلادت وكامران» ذهبا إلى سوريا.

بدأوا بتأسيس صحافة كردية ونشروا أول صحيفة باسم «كردستان» في القاهرة عام 1898، وذلك برئاسة الأمير مقداد مدحت بدرخان، وأسسها بالتعاون مع شقيقه «عبدالرحمن» فأصبح بذلك رائدا للصحافة الكردية؛ وبإصداره جريدة «كردستان» وضع حجر الأساس الأول للصحافة الكردية التي تواصلت منذ ذلك الحين دون انقطاع، جاء ذلك على لسان المخرج علي بدرخان في حوار له مع «مجلة الحوار» بتاريخ 11-8-2012.

من أبرز أفراد العائلة المخرج السينمائي الكبير علي بدرخان، نجل المخرج أحمد بدرخان.

4. عائله الباباني:

يرجع أصولها الكردية إلى سوريا، وقدم أحد أفرادها إلى مصر وهو الخطاط السوري محمد حسني البابا، في بدايات القرن العشرين، واستقر في مصر وهو ابن للمطرب السوري المعروف حسني البابا، وعمه الممثل الكوميدي أنور البابا (أم كامل)، الذي جسد شخصية المرأة الشامية أفضل من المرأة ذاتها.

حصل محمد حسني البابا، على الجنسية المصرية عام 1965 من الرئيس جمال عبدالناصر، وهو والد الفنانتين سعاد حسني ونجاة الصغيرة، مقال للكاتب نسيم الكورد، بعنوان «سندريلا مصرية من أصول كردية».

3. عائلة العقاد:

ترجع أصول عائلة العقاد إلى ولاية ديار بكر الكردية بإقليم كردستان تركيا، وقدم مؤسس العائلة إبراهيم مصطفى العقاد، إلى مصر واستقر بمدينة أسوان، وكان يعمل بمهنة عقادة الحرير ومن هنا جاء لقب «العقاد».

من أبرز أفراد العائلة، الأديب الكبير عباس العقاد، الذي تعود جذور والدته أيضا إلى الكرد المقيمين بمدينة أسوان بصعيد مصر، حسب كتاب «لمحات من حياة العقاد الأدبية» للكاتب عامر أحمد محمود العقاد.

2. عائلة ريحانة:

عائلة عراقية كلدانية مسيحية ترجع نشأتها في مصر إلى «إلياس ريحانة» وهو تاجر خيل قدم من الموصل واستقر به الحال في مصر ليتزوج من سيدة قبطية مصرية، وأنجب «نجيب ريحانة»، الذي يطلق عليه نجيب الريحاني، ويعتبر من أشهر الفنانين في تاريخ الفن العربي.

1. عائلة أمين:

تعود عائلة أمين في مصر إلى محمد بك أمين، الذي أتى إلى مصر في عهد الخديو إسماعيل بعد أخذه رهينة في الأستانة بعد خلاف مع الدولة العثمانية والكردية، حيث كان قائما على «ولاية السليمانية» من أعمال العراق.

انتظم في الجيش المصري وحصل على رتبة أميرلاي، وتزوج بكريمة أحمد بك خطاب، حسب كتاب «قاسم أمين» للكاتب أحمد خاكي، وأنجب المفكر قاسم أمين الذي يعتبر أبرز أفراد العائلة.

المصدر:المصري لايت

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads