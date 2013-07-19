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12 إطلالة لغادة بطلة "حكاية حياة"

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12 إطلالة لغادة بطلة "حكاية حياة" 12 إطلالة لغادة بطلة "حكاية حياة"

إطلالات النجمة غادة عبد الرازق أثارت جدلاً كبيراً في أوساط مشاهديها. فالبعض رأى أن الجرأة التي تتمتع بها في اختيار أزيائها قد تخطّت حدود المقبول لنجمة في سنّها، بينما رأى البعض الآخر أنها تعكس روح التجدّد لدى هذه الممثلة الناجحة. ومن خلال دورها في مسلسل "حكاية حياة" الذي يعرض خلال شهر رمضان المبارك، جسّدت غادة دوراً جريئاً وهو دور امرأة تعاني اكتئاباً شديداً بسبب حالات الخيانة التي تواجهها في حياتها، حيث تخون والدتها والدها كما يخونها زوجها مع شقيقتها ولكنها تظل صامتة بالرغم من معرفتها بهذه الخيانات ولكن عندما تقرر مواجهة الجميع بخيانتهم تتورط في جريمة قتل وتدخل مستشفى للأمراض العقلية. ولكن على الرغم من قساوة الدور، لم تفقد غادة إطلالتها المميّزة والتي تذكرنا دائماً بأناقتها المنفردة. في ما يأتي بعض الصور للنجمة غادة عبد الرازق بإطلالات مختلفة وأزياء متنوعة. أخبرينا أي إطلالة أعجبتك أكثر؟

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سيدتي