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الكحكي والحسيني يحتفلان بعيد ميلاد طفل على "طائرة واشنطن"

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الكحكي والحسيني يحتفلان بعيد ميلاد طفل على "طائرة واشنطن" الكحكي والحسيني يحتفلان بعيد ميلاد طفل على "طائرة واشنطن"

مصراوي Masrawy

الكحكي والحسيني يحتفلان بعيد ميلاد طفل على "طائرة

كتب - طه عبيد
شهدت الطائرة المصرية القادمة من نيويورك الرحلة 986 واقعة طريفة، حيث أخبر أحد الركاب مدير الرحلة حمدي صابر، أن اليوم عيد ميلاد ابنه الطفل سامي عبد الله، وطلب منه مفاجأة الطفل بالاحتفال بعيد ميلاده على الطائرة.

وقالت مصادر بالمطار، إن طاقم الضيافة قام بشراء هدية من مبيعات الطائرة للطفل، وتزامن وجود الإعلاميين عمرو الكحكي ويوسف الحسيني، فطلب منهما مدير الرحلة مشاركة الطفل الاحتفال بعيد ميلاده .

جاء ذلك خلال عودة الكحكي والحسيني من واشنطن بعد تغطية زيارة الرئيس عبد الفتاح إلى الولايات المتحدة، وشاركا الطفل فرحته بعيد ميلاده، إلى جانب رؤساء الأطقم على الطائرة خالد صابر ومحمد شرف.

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