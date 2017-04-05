«هل فقدنا نحن العرب إنسانيتنا؟».. 10 مشاهير أدانوا مجزرة «إدلب»

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يذهب أطفال وشيوخ ونساء وشباب سوريون يوميًّا ضحية سلسلة الجرائم التي يرتكبها نظام الرئيس السوري بشار الأسد، والقصف العشوائي من قبل القوات الروسية، إلى جانب انتهاكات تنظيم "داعش الإرهابي بالمنطقة، منذ انطلاق الثورة السورية قبل 6 سنوات، لتضاف أمس الأربعاء لرصيد هذه المجازر مجزرة أخرى بعد قصف كيماوى تعرضت له عدة بلدات في ريف "إدلب" الجنوبي وخاصة بلدة "خان شيخون" شنه طيران النظام السورى، وراح ضحيته مئات الشهداء معظمهم أطفال ونساء.

وفي هذا السياق، اتجه بعض نجوم الفن والإعلام والسياسة لإدانة مذبحة "إدلب"، ويرصد موقع "التحرير- لايف" بالتقرير التالي أبرز تلك الآراء..

1- محمد البرادعي

غرّد محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية السابق، عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر، قائلاً: "‏ماذا أقول عن سوريا، عن اليمن، عن ليبيا، عن العراق، عن فلسطين، عن عالمنا العربى؟، عندما يغيب العقل ويموت الضمير وتُسلب الإرادة فنحن ننفخ في الرماد".

2- أصالة

عبّرت الفنانة أصالة عن حزنها لما يجرى لوطنها سوريا، قائلة: "يارب بلدنا تعبت وقلوبنا هلكت يارب".

3- ليليان داوود

قالت الإعلامية ليليان داوود: "في هذه الدقيقة التي نشرب فيها قهوة الصباح، أطفال سوريا يقتلون بالغاز السام، وبشار يظل رئيسًا".



4- عمرو حمزاوي

أدان عمرو حمزاوي أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية في القاهرة مجزرة إدلب، قائلاً: "بشرية تترك المدنيين في سوريا يقتلهم ديكتاتور نازي ولا تفعل شيئًا هي بشرية تميت القليل المتبقي لنا من ضمير وإنسانية".

5- عبد المنعم أبو الفتوح

ندد عبد المنعم أبو الفتوح المرشح الرئاسي الأسبق بمذبحة إدلب، قائلاً: "إبادة جماعية يرتكبها النظام السورى المجرم بقصف خان شيخون فى ريف إدلب بالغازات السامة قتلت ١٠٠مواطن وإصابة ٤٠٠، هل فقدنا نحن العرب إنسانيتنا".

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6- عمرو أديب

أعرب الإعلامي عمرو أديب عن غضبه مما حدث لأهالي سوريا في "إدلب"، عبر برنامجه "كل يوم" المذاع على فضائية "أون تي في"، وقال: "ايه الافترا ده، واحنا همج، وشعوب معندهاش ملة، لأن مفيش أي دين بيعمل كده.. اللى بيتصارعوا في سوريا فقدوا الإنسانية وكل حاجة في الدنيا، واللي بيحصل ده كله عار"، وطلب من المصريين أن ينظروا إلى حال سوريا حتى ترى البلاد الأخرى ما حدث لها.

7- أنور مالك

كتب الحقوقي والكاتب والمراقب الدولي لحقوق الإنسان أنور مالك، عبر حسابه بموقع تويتر: "لا يوجد أسوأ وأبشع وأقذر من مجزره شيخون التي نفذها نظام الأسد سوى تبريرها بخرافات، كالتي جاء بها حليفه الروسي المتورط بدوره في مجزرة شيخون".

8- غسان إبراهيم

قال الإعلامي اللبناني غسان إبراهيم: "مجزرة الكيماوي التي ارتكبها مجرمو عصابات بشار الأسد، يشترك معهم في هذه الجريمة كل الدول الكبرى التي أبقت الأسد في الحكم يذبح بالسوريين".

9- عبد الرحمن العشماوي

ألّف الشاعر السعودي عبد الرحمن العشماوي أبياتًا تعبّر عن حزنه على مجزرة إدلب، قائلاً: "جريمة في الشام يصلى بها شعب تهاوت فوقه الدار.. شعب رأى من جيشه غازيا يغزوه والقائد غدار".

10- ناجي أسطا

علّق المطرب اللبناني ناجي أسطا على مذبحة إدلب، قائلاً: "أطفال العالم العربي يسقطون ضحايا حروب لا شأن لهم فيها.. الرحمة لمن خسروا براءتهم!!".