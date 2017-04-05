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المعارضة السورية: الحديث عن استهداف مستودع كيماوي للمعارضة "كذب"

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المعارضة السورية: الحديث عن استهداف مستودع كيماوي للمعارضة "كذب" المعارضة السورية: الحديث عن استهداف مستودع كيماوي للمعارضة "كذب"

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هجوم خان شيخون

القاهرة - (د ب أ)

وصفت المعارضة السورية اليوم الأربعاء ما أعلنته روسيا عن أن القصف الذي وقع أمس في خان شيخون في إدلب وأسفر عن مقتل العشرات كان يستهدف مستودع ذخيرة تابع لمسلحي المعارضة يحتوي على أسلحة كيميائية بأنه "أكذوبة".

وقال عبد الحكيم بشار نائب رئيس الائتلاف السوري المعارض في مؤتمر صحفى نقله التليفزيون فى اسطنبول :"هناك من يدعي أن النظام السوري قصف مستودعا للأسلحة، وهذا كذب"، دون أن يذكر روسيا بالاسم.

وأكد أن مخاطر "النظام السوري" على شعبه أكبر من أي جهة أخرى.

كما طالب بتطبيق الفصل السابع على النظام السوري، متسائلا "إذا لم يطبق هذا الفصل في سورية، فأين يطبق؟"

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