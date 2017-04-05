برلين: استخدام الغاز السام جريمة حرب يتعين معاقبة مرتكبيها

برلين - (د ب أ)

دعت الحكومة الألمانية إلى إجراء تحقيق عاجل في الهجوم الذي يشتبه أنه استُخدم فيه غاز سام في شمال غرب سورية ومحاسبة المسؤولين.

وقالت نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية أولريكه ديمر اليوم الأربعاء في برلين: "المسؤولون عن هذه الجريمة المزدرية للإنسانية يتعين محاسبتهم. هذا يتضمن - دعوني أؤكد على ذلك- الرئيس (السوري بشار) الأسد وحكومته... استخدام الغاز السام جريمة حرب، وجرائم الحرب يتعين معاقبة مرتكبيها".

وبحسب أحدث بيانات نشطاء معنيين بالشأن السوري، فإن الهجوم في بلدة خان شيخون بريف إدلب أودى بحياة 72 شخصا، من بينهم 20 طفلا و17 امرأة.

وقد أعلنت روسيا أن القوات المسلحة التابعة لحكومة الأسد استهدفت مصنعا للأسلحة الكيميائية، بينما تنفي المعارضة السورية ذلك.

وأوضحت الحكومة الألمانية أنها ترجح مسؤولية حكومة الأسد عن هذه الكارثة، وقالت ديمر: "حتى لو لم تُختتم حتى الآن التحقيقات في هذه الواقعة، يتعين الإشارة إلى أنه تم بالفعل إثبات مسؤولية نظام الأسد عن استخدامات لأسلحة كيمائية في الماضي".

ودعت الحكومة الألمانية روسيا والصين إلى دعم إجراء تحقيق مستقل في مجلس الأمن، مناشدة روسيا وإيران ممارسة نفوذ على حليفهما الأسد. وقالت ديمر: "الحكومة الألمانية ترى هنا أيضا روسيا وإيران في موضع مسؤولية بصفتهما حليفتي لنظام الأسد. نحن على قناعة بأنه بدون دعمهما العسكري الكبير كان النظام سيضطر منذ فترة طويلة لقبول إجراء مفاوضات جادة حول حل سياسي".