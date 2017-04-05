تخلص من الشحوم و السموم و الكرش المنفوخ و الاضطرابات المعوية مع هذه الخلطة البسيطة نقدمها لكم على مجلة رجيم فقط داوم عليها مدة شهر .
تخلص من الشحوم و السموم و الكرش المنفوخ و الاضطرابات المعوية
المكونات
3 اكواب ماء مغلية
ملعقة مبشور الزنجبيل طازج
ملعقة مطحون الكركم طازج
شرائح ليمون
التحضير
بعد غلي الماء جيدا نضع المكونات و نغطي القدر و نشرب منه بعد الاكل بساعه 3 مرات في اليوم
هذا المشروب يخلصك من الشحوم الموجوده في البطن يطرد الغازات و يساعد على التخلص من الاضطرابات المعوية و ينظم الهضم .
المصدر :مجلةرجيمإعلان - Ads إعلان - Ads