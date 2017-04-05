تخلص من الشحوم و السموم و الكرش المنفوخ و الاضطرابات المعوية

شيماء مصطفى

تخلص من الشحوم و السموم و الكرش المنفوخ و الاضطرابات المعوية مع هذه الخلطة البسيطة نقدمها لكم على مجلة رجيم فقط داوم عليها مدة شهر .

تخلص من الشحوم و السموم و الكرش المنفوخ و الاضطرابات المعوية

المكونات

3 اكواب ماء مغلية

ملعقة مبشور الزنجبيل طازج

ملعقة مطحون الكركم طازج

شرائح ليمون

التحضير

بعد غلي الماء جيدا نضع المكونات و نغطي القدر و نشرب منه بعد الاكل بساعه 3 مرات في اليوم

هذا المشروب يخلصك من الشحوم الموجوده في البطن يطرد الغازات و يساعد على التخلص من الاضطرابات المعوية و ينظم الهضم .

المصدر :مجلةرجيم

شبكةعيونالإخبارية

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