الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم حصريا على مجلة رجيم يشرب 3 مرت في اليوم ساعةبعد الوجبات الثلاث الرئيسيه من الاحسن شربه دافئا في ايام البرد .
الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم
المكونات
3 لتر ماء ساخن + عصير 3 ليمون + باقه نعناع + ملعقة قرفه + ملعقة عسل + ملعقة حبوب الشمر .
التحضير
نضع كل المواد في الماء الساخن في الليل و نشرب في الغد .
ملاحظة
يجب ارفاق هذه الوصفه ببرنامج صحي و بالرياضة حتى لو كانت رياضه المشي .
المصدر : مجلةرجيمإعلان - Ads إعلان - Ads