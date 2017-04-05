الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم

شيماء مصطفى

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم حصريا على مجلة رجيم يشرب 3 مرت في اليوم ساعةبعد الوجبات الثلاث الرئيسيه من الاحسن شربه دافئا في ايام البرد .

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم

المكونات

3 لتر ماء ساخن + عصير 3 ليمون + باقه نعناع + ملعقة قرفه + ملعقة عسل + ملعقة حبوب الشمر .

التحضير

نضع كل المواد في الماء الساخن في الليل و نشرب في الغد .

ملاحظة

يجب ارفاق هذه الوصفه ببرنامج صحي و بالرياضة حتى لو كانت رياضه المشي .

المصدر : مجلةرجيم

شبكةعيونالإخبارية

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