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صحة الدقهلية : إنشاء وحدة للغسيل الكلوي وعناية مركزة بمستشفى شبراهور

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الدقهلية - رامي القناوي:

أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم الأربعاء، إنشاء وحده للغسيل الكلوي وحضّانة للأطفال، ووحده عناية مركزة بسيطة بمستشفى قرية شبراهور بمركز السنبلاوين.

وأضاف "مكي" في تصريحات صحفية له، اليوم الأربعاء، خلال تفقده للمستشفى، أن المكان الجديد الذي يجري تجهيزه يستوعب 8 ماكينات للغسيل الكلوي، و18 حضانة للأطفال، ووحدة عماية مركزة متوسطة بسعة 2 سرير كمرحلة أولى.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه وجه بسرعة الانتهاء من جميع الأعمال بالمستشفى لبدء تشغيل المعدات الجديدة لخدمة المرضى، ولضمان وصول خدمة طبية متميزة بسهولة ويُسر.

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