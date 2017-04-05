أخبار عاجلة

بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية -
أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الخميس 13- 4- 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 13/4/2017 .. وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر -
بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية سوهاج - عمار عبد الواحد: أكد ا -
وزير الخارجية البريطاني "مستاء" من الفيتو الروسي ضد قرار أممي حول سوريا -
كمال يكشف سبب استضافته «أهالي الإرهابيين»: عشان يشوفوا مصير ناسهم -
في غياب قيادات السلفيين.. «النور» يقدم واجب العزاء في ضحايا الكنيسة المرقسية -
فيديو.. لحظة انهيار زوجة منفذ تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية على الهواء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

"الزملوط" يكرم فريقَي نهائي دوري مراكز الشباب بالوادي الجديد

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الزملوط يكرم فريقَي نهائي دوري مراكز الشباب (1)الزملوط يكرم فريقَي نهائي دوري مراكز الشباب (1)

الزملوط يكرم فريقَي نهائي دوري مراكز الشباب (2)الزملوط يكرم فريقَي نهائي دوري مراكز الشباب (2)

الزملوط يكرم فريقَي نهائي دوري مراكز الشباب (3)الزملوط يكرم فريقَي نهائي دوري مراكز الشباب (3)

الوادي الجديد - محمد الباريسي:
كرّم اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، فريقي نهائي دوري مراكز شباب المحافظة، وذلك خلال احتفالية رياضية أقيمت بمنتدى الشباب بمدينة الخارجة، بعدما أجريت المباراة النهائية للدوري في نسخته الرابعة 2016/2017 يوم الخميس الماضي، بإستاد الخارجة الرياضي، وانتهت بفوز مركز شاب الخارجة على مركز شباب القصر.

هذا وسيتم تصعيد الفريق الفائز بالمركز الأول على مستوى المحافظة، لتصفيات قطاع الصعيد خلال الشهر الجاري، للمنافسة على مستوى الجمهورية .

ووجه المحافظ، خلال الاحتفالية، بضرورة الاهتمام بالشباب، وتنمية الرياضة والرياضيين بالمحافظة، وتوحيد الجهود وتشكيل منتخب لكل لعبة، يضم أفضل العناصر لتمثيل المحافظة، وينافس في جميع المحافل الرياضية.

وفى نهاية الاحتفالية، أهدى المحافظ الفريق الفائز والفريق الوصيف ميداليات تذكارية، ودرع المحافظة من الطبقة الأولى للفريق الأول، ودرع المحافظة من الطبقة الثانية للوصيف .

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية

بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية

بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية سوهاج - عمار عبد الواحد: أكد ا

بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية سوهاج - عمار عبد الواحد: أكد ا

وزير الخارجية البريطاني "مستاء" من الفيتو الروسي ضد قرار أممي حول سوريا

وزير الخارجية البريطاني "مستاء" من الفيتو الروسي ضد قرار أممي حول سوريا

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص