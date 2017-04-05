"الزملوط" يكرم فريقَي نهائي دوري مراكز الشباب بالوادي الجديد

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

كرّم اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، فريقي نهائي دوري مراكز شباب المحافظة، وذلك خلال احتفالية رياضية أقيمت بمنتدى الشباب بمدينة الخارجة، بعدما أجريت المباراة النهائية للدوري في نسخته الرابعة 2016/2017 يوم الخميس الماضي، بإستاد الخارجة الرياضي، وانتهت بفوز مركز شاب الخارجة على مركز شباب القصر.

هذا وسيتم تصعيد الفريق الفائز بالمركز الأول على مستوى المحافظة، لتصفيات قطاع الصعيد خلال الشهر الجاري، للمنافسة على مستوى الجمهورية .

ووجه المحافظ، خلال الاحتفالية، بضرورة الاهتمام بالشباب، وتنمية الرياضة والرياضيين بالمحافظة، وتوحيد الجهود وتشكيل منتخب لكل لعبة، يضم أفضل العناصر لتمثيل المحافظة، وينافس في جميع المحافل الرياضية.

وفى نهاية الاحتفالية، أهدى المحافظ الفريق الفائز والفريق الوصيف ميداليات تذكارية، ودرع المحافظة من الطبقة الأولى للفريق الأول، ودرع المحافظة من الطبقة الثانية للوصيف .