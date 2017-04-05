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بعد انتظار قدوم طفلها الأول.. ذهبت لتلِد ففارقا الحياة معًا

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بعد انتظار قدوم طفلها الأول.. ذهبت لتلِد ففارقا الحياة معًا بعد انتظار قدوم طفلها الأول.. ذهبت لتلِد ففارقا الحياة معًا

مصراوي Masrawy

تصادم سيارة بسيدة حامل

الشرقية – فاطمة الديب:

بينما يُسدل الليل أستاره علي قرية "ميت ربيعة" التابعة لدائرة مركز بلبيس في الشرقية، كانت "فاطمة السيد محمد" تُلمم حاجاتها وملابس طفلها الأول، وتُمنّي النفس برؤيته بعد ساعات.. إلا أن القدر لم يُمهلها وقتًا لتحقيق تلك الأمنية.

مع دقات السابعة صباحًا، خرجت "فاطمة" في طريقها إلى مستشفى بلبيس المركز؛ لتضع طفلها الأول، وبينما هي قلقة لا يُسيطر على بالها إلا مشاعر الخوف من اللحظة الكونية لميلاد روح جديدة تكون هي المسئولة الأولى عنها، وأثناء عبورها الطريق صدمتها سيارة مسرعة لتذهب كل الأحلام أدراج الرياح.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتصادم سيارة بسيدة حامل، أثناء عبور الأخيرة طريق "بلبيس – العاشر" أمام عزبة "الثابت" التابعة لقرية "ميت ربيعة".

وتبين من التحريات الأولية، أن السيدة تُدعى "فاطمة السيد محمد"، 23 عامًا، من قرية ميت ربيعة، حامل في شهرها الأخير، وكانت ذاهبة إلى مستشفى بلبيس المركزي لوضع جنينها، إلا أنها وأثناء عبور الطريق صدمتها سيارة، نقلت إثرها إلى مستشفى بلبيس العام، ولفظت أنفاسها الأخيرة هناك هي وجنينها.

من جانبه؛ أفاد مصدر أمني بمركز شرطة بلبيس، بأن القوات تمكنت من التحفظ على السيارة المُتسببة في الحادث، وتبين أنها ملاكي تخص طبيبة.
جرى التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

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