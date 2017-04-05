تخلص من شحوم المؤخرة و الفخذين مع هذه الوصفه مدة 30 يوم

شيماء مصطفى

تخلص من شحوم المؤخرة و الفخذين مع هذه الوصفه مدة 30 يوم فقط و حصريا على مجلة رجيم المطلوب الالتزام الحرفي للحصول على نتائج مرضية .

تخلص من شحوم المؤخرة و الفخذين مع هذه الوصفه مدة 30 يوم

يجب اكل المزيج مع الافطار و اعتماده كوجبة عشاء لمدة 15 يوم اي يؤكل يوم بيوم كوجبه عشاء فقط .

المكونات

2 كمثرى ( اجاص )

1 زبادي دايت

7 مسمار ( قرنفل )

اوراق نعناع

التحضير

نقطع الكمثرى و نضيف له كوب ماء مغلي منقوع فيه المسمار و النعناع ( 15 دقيقة )

و نتركه يتربه فوق النار و نهرس المزيج بعدها و حين يبرد نضيف له الزبادي .

المصدر : مجلةرجيم

شبكةعيونالإخبارية

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