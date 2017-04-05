تخلص من شحوم المؤخرة و الفخذين مع هذه الوصفه مدة 30 يوم فقط و حصريا على مجلة رجيم المطلوب الالتزام الحرفي للحصول على نتائج مرضية .
تخلص من شحوم المؤخرة و الفخذين مع هذه الوصفه مدة 30 يوم
يجب اكل المزيج مع الافطار و اعتماده كوجبة عشاء لمدة 15 يوم اي يؤكل يوم بيوم كوجبه عشاء فقط .
المكونات
2 كمثرى ( اجاص )
1 زبادي دايت
7 مسمار ( قرنفل )
اوراق نعناع
التحضير
نقطع الكمثرى و نضيف له كوب ماء مغلي منقوع فيه المسمار و النعناع ( 15 دقيقة )
و نتركه يتربه فوق النار و نهرس المزيج بعدها و حين يبرد نضيف له الزبادي .
المصدر : مجلةرجيمإعلان - Ads إعلان - Ads