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استغاثة للسيسي.. طفل يصاب بالشلل بسبب حقنة تطعيم

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استغاثة للسيسي.. طفل يصاب بالشلل بسبب حقنة تطعيم استغاثة للسيسي.. طفل يصاب بالشلل بسبب حقنة تطعيم

التحرير

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تعرض الطفل عبد الغنى محمد عبد الغنى، المقيم بعزبة عبد الغنى بمدينة أبو المطامير بمحافظة البحيرة، لشلل بسبب حقنة تطعيم.

والد الطفل عامل باليومية، ويحتاج عبد الغني، لعلاج فى أسرع وقت ويستغيث بالرئيس السيسى.

"انقذوا ابنى" بهذه الكلمات بدأت الأم الاستغاثة بعد تعرض ابنها الطفل الذى كان يلهو ويلعب مع الأطفال.

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وأشارت الأم أن الواقعة بدأت منذ ميعاد التطعيم ذهبت إلى الإدارة الصحية حتى يأخذ حقنة التطعيم من يوم 5 مارس، ولكن "من تانى يوم والطفل رجله ورمت مع احمرار دائم وبكاء مستمر ولا يستطيع السير أو الوقوف على قدميه 25 يوما، والطفل عبد الغنى يتألم ويصرخ ليل نهار".

وقال محمد عبد الغنى والد الطفل "ذهبت إلى المستشفى لتوقيع الكشف الطبى عليه وتم تحويله مخ وأعصاب ولكن دون فائدة يبقى الحال على ما هو عليه".

وناشد الأب، الرئيس السيسى والمهندسة نادية عبدة محافظ البحيرة والدكتور احمد عماد وزير الصحة بعلاج ابنه قائلا "ابنى حالته تسوء محتاج حد متخصص يشوف ابنى قبل فوات الآوان. محتاج حد يقولى ابنى هيمشى تانى ولا كدا خلاص".

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التحرير

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