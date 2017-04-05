«تعليم الكبار» تطالب «شوقي» بتجاهل خطاب الحكومة عن النقابات المستقلة

التحرير

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تقدم أحمد عبد المرضي رئيس النقابة المستقلة للعاملين بهيئة تعليم الكبار، بشكوى للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، باسم اتحاد عمال مصر الحر "أحد الكيانات النقابية التي تم تنظيمها بإعلان الحريات النقابية عام 2011"، لمطالبته بإلغاء الخطاب الذي تم توزيعه على كافة أفرع هيئة تعليم الكبار على مستوى الجمهورية بحظر التعامل مع النقابة، وضمان استمرار عمل النقابة حتى يتم إصدار قانون الحريات النقابية.

وقال عبد المرضي، في تصريحات لـ"التحرير" إن رئيس الهيئة الدكتور عصام توفيق استلم الخطاب، وبدأ في مخاطبة كافة أفرع الهيئة على مستوى الجمهورية بما أرسله إليه اتحاد العمال، بالرغم من أنه يعلم أن عضويات النقابة تقترب من 5000 عامل تابعين للهيئة، ورغم ذلك خاطب الأفرع بعدم التعامل مع النقابة المستقلة، ودفع اشتراكات أعضائها للنقابة.

وأرسل اتحاد عمال مصر خطابًا موجهًا لرئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، يخبره فيه بفتوى قسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، التي تفيد عدم مشروعية النقابات المستقلة والاتحادات التابعة لها؛ للمطالبة بحظر التعامل مع النقابة المستقلة للهيئة.

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ونظَّم العشرات من العاملين بهيئة تعليم الكبار 27 مارس الماضي، وقفة احتجاجية داخل المقر الرئيسي بجسر السويس؛ احتجاجًا على تدني أجورهم وعدم كفايتها لمتطلبات المعيشة الاقتصادية في ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات.