أكاديمية البحث العلمي تناقش العلاج بهرمون النمو

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تنظم أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ممثلة فى اللجنة الوطنية للغدد الصماء والسكر، غدا الخميس، بفندق ماريوت الزمالك في تمام الـ10 صباحًا. ندوة بعنوان "العلاج بهرمون النمو فى الأطفال والبالغين .. الاستخدامات والفوائد والمحاذير"، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولولجيا.

يفتتح الندوة الدكتور حسين الدماصى رئيس اللجنة الوطنية للغدد الصماء والسكر، وتتناول العديد من الموضوعات الهامة كأسباب وتشخيص قصر القامة فى الأطفال، إرشادات استخدام هرمون النمو فى حالات نقص إفراز الهرمون، إرشادات استخدام هرمون النمو فى حالات عدم نقص إفراز الهرمون، استخدامات هرمون النمو فيما بعد مرحلة الطفولة، استخدامات هرمون النمو فى الكبار ومحاذير استخدامات هرمون النمو.

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يشارك فى الندوة أساتذة من طب الأطفال والأمراض الباطنة والغدد الصماء من مختلف الجامعات والمركز القومى للبحوث والمعهد القومى للتغذية ووزارة الصحة والتأمين الصحى.

يأتي ذلك فى إطار اهتمام أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بالعلم والربط بينه وبين قضايا المجتمع المصري.