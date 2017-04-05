سرحان: 376 مليار جنيه حجم عمليات الدفع الإلكتروني في مصر خلال 2016  

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أكد ابراهيم سرحان، رئيس شركة إي فاينانس، أن استثمارات الشركة في البنية التحتية ومنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني بلغت 500 مليون جنيه، موضحًا أن إجمالي عمليات الدفع بصورة إلكترونية بلغ 376 مليار جنيه في عام 2016.

وأشار خلال المؤتمر السنوي الخامس للدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومية، إلى أن أعداد الحاصلين على رواتبهم من موظفي الحكومة بلغ 4 ملايين موظف بزيادة 95% عن عام 2015، و7 ملايين صاحب معاش بطريقة إلكترونية، و3 ملايين عملية كمستحقات الموردين في عام 2016، وفي منظومة الدعم النقدي بلغ عدد المستفيدين 1.2 مليون مستفيد ومن المتوقع أن تصل إلى 1.7 مليون مستحق في برنامج تكافل وكرامة بنهاية عام 2017.

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وأضاف سرحان: "أن نسبة التحصيل الإلكتروني في عام 2016 زادت بنسبة 747% للمؤسسات وبلغت 43.1مليار جنيه في عام 2016، وفي الجمارك زادت النسبة إلى 83% من الحصيلة بصورة إلكترونية وبلغت 20.2 مليار جنيه".

وتابع سرحان قائلا: "هدفنا تقديم خدمات متميزة وذات جودة عالية باستخدام الأساليب التكنولوجية، أهمية انعقاد هذا المؤتمر الذي يحرص الجميع على المشاركة فيه من الأطراف المعنية والمهتمة بمنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، مشيدًا بالقرار الجمهوري رقم 89 لسنة 2017 للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل المجلس القومي للمدفوعات، والدور الذي يقوم به مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني من خلال الخدمات التى يقدمها لوزارة المالية والتى تشمل خدمات تحصيل مستحقات الضرائب (ضرائب الدخل – القيمة المضافة)، خدمات تحصيل مستحقات الجمارك، خدمات تحصيل مستحقات الضرائب العقارية، خدمات الدفع الإلكتروني سواء للمرتبات أو للموردين".

وأشار إلى أن مراكز الدفع والتحصيل الإلكتروني دفعت "إي فاينانس" إلى أن تتصدر شركات الدفع والتحصيل الإلكتروني بعد تجهيزه على أعلى مستوى وضخ ملايين الجنيهات في بناء بنيه تحتية متطورة تتمثل في مركز رئيسي وآخر احتياطي يحتوي كل منهما على أحدث الأجهزة والخوادم لتقديم أفضل مستوى من الخدمات وفقًا للمواصفات العالمية وقواعد البنك المركزي.