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منى البرنس: «دكتور الجامعة شخص عادي وبيرقص وله حياته الخاصة»

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منى البرنس: «دكتور الجامعة شخص عادي وبيرقص وله حياته الخاصة» منى البرنس: «دكتور الجامعة شخص عادي وبيرقص وله حياته الخاصة»

التحرير

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استنكرت الدكتورة منى البرنس، الأستاذة بكلية الأداب جامعة قناة السويس، صاحبة الرقص على موقع "فيسبوك"، ما وصفته بـ"الضجة" التى أثيرت حول نشرها لهذا الفيديو، قائلة "حياتي الخاصة بتاعتي ومحدش له علاقه بها".

وأضافت البرنس، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ست الحسن، المذاع على قناة أون، "الرقص بيجري في دمنا كستات، وكلنا نحب مشاهدة الرقص ونمارسه فى الأفراح والمناسبات وغيره، فهو جزء من الثقافة المصرية الشعبية".

واستكملت "دكتور الجامعة إنسان طبيعى عادى وأنا بحب أشارك محبيني اللحظات والأمور التى أفضلها مثل الطبخ ونشر الأمور المتعلقة بالقراءة"، موضحة أن الطريقة التي تناول البعض بها الفيديو تحريضية للتخلص منها من جامعة عين شمس.

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وتابعت "دكتور الجامعة شخص عادي وبيرقص وليه حياته الخاصة، ياما ناس بترقص عادي وبنتفرج عليها"، مؤكدة أنها تعلم بأن المحاذير الخاصة فى حياتها هو ألا تسيئ لمهنتها كمدرسة جامعية، وتتمثل فى عدم ابتزاز الطلبة أو التحرش بهم جنسيا أو عمل كتاب لا يليق بأستاذ أكاديميى.



 

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التحرير

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