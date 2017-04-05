البورصة تربح مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم

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أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة يوم الأربعاء، على صعود جماعي، وربح رأس المال السوقى للأسهم المقيدة نحو مليار جنيه بدعم من مشتريات أجنبية وعربية.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسى "إيجى اكس 30” لأنشط ثلاثين شركة مقيدة بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 13289.99 نقطة ، وارتفع مؤشر "إيجى اكس 70” للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.5% ليصل إلى مستوى 582.48 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى اكس 100” الأوسع نطاقا بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 1349.73 نقطة .

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ومالت تعاملات الأجانب والعرب نحو الشراء المكثف بصافي مشتريات 164.12 مليون جنيه و2.25 مليون جنيه، بينما مالت تعاملات المصريين نحو البيع المكثف بصافي بيعي 166.37 مليون جنيه.