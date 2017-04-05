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إعلان الطوارئ لاشتعال المنافسة على مقعدي «مصيلحي» و«السادات»

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إعلان الطوارئ لاشتعال المنافسة على مقعدي «مصيلحي» و«السادات» إعلان الطوارئ لاشتعال المنافسة على مقعدي «مصيلحي» و«السادات»

التحرير

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أعلنت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار سرى الجمل رئيس محكمة استئناف القاهرة، الطوارئ؛ استعدادا لإجراء الانتخابات التكميلية على مقعدى "أبو كبير" بمحافظة الشرقية و"تلا والشهداء" بمحافظة المنوفية، والمقرر إجرائها الأسبوع المقبل يومي 10 و11 أبريل في الخارج ويومى 11 و12 أبريل في الداخل.

يأتى ذلك فى الوقت الذى اشتعلت فيه المنافسة قبل أسبوع من إجراء الانتخابات.

وأعلنت اللجنة العليا انتهاء الاستعدادات لإجراء الانتخابات المقررة الأسبوع المقبل، وقامت بالتواصل مع الجهات المعنية لتسهيل عمل أعضاء الللجنة والاستعداد لعملية الاقتراع.

وقال المستشار عادل الشوربجى المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات، فى تصريح لـ"التحرير"، إن اللجنة العامة انتهت من جميع التجهيزات لإجراء الانتخابات بالتنسيق مع الوزارات المعنية "الداخلية والخارجية والعدل والصحة والتنمية المحلية" لاتخاذ اللازم سواء بتجهيز المقار أو تأمين عملية الاقتراع والفرز وحتى إعلان النتائج.

دائرة «تلا - الشهداء»

تشهد دائرة تلا - الشهداء بمحافظة المنوفية منافسة شرسة بين المرشحين قبل أيام من إجراء الانتخابات البرلمانية على مقعد محمد أنور السادات، الذي أسقطت عضويته من مجلس النواب، ويتنافس 22 مرشحا على المقعد عقب انسحاب أحد المرشحين من السباق الانتخابي.

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فيما تنتشر السيارات بمكبرات الصوت للحث على الخروج للانتخابات في يومي 11 و12 أبريل الجارى، كما يطوف المرشحون قرى ومراكز الدائرة في جوالات ولقاءات بعائلات المركزين في محاولة لاقتناص أكبر عدد من الأصوات للفوز بالمقعد.

وتشتعل المنافسة بين أبناء السادات شقيقي النائب المسقط عضويته، إذ يتنافس كل من عفت السادات وزين السادات الشقيقان في مواجهة بعضهم، محاولين استعادة كرسي العائلة، والتي يحتفظون به لعدة سنوات منذ دخول المحامي الراحل طلعت الساادات لمجلس النواب، مستعينين بسيرة عمهم الرئيس الراحل محمد أنور السادات ومنهم من استعان بصورته على اللافتات الانتخابية.

دائرة «أبو كبير»

تشهد الانتخابات التكميلية في دائرة أبو كبير بمحافظة الشرقية على مقعد وزير علي مصيلحي، خوض 5 مرشحين سبق لهم التنافس على مقعدي الدائرة في انتخابات مجلس النواب 20 الخامسة عشر مقابل 5 آخرين يخوضون السباق للمرة الأولى.

وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات، عن القائمة النهائية للمرشحين في دائرة أبو كبير، لتضم 10 أشخاص بينهم 5 مرشحين سبق لهم المنافسة في الدائرة أَثْناء انتخابات 20 الخامسة عشر هم: نبيل عبده عسكر وعناني السيد محمد وعبد الله محمد حسان ومحمد عبد الهادي سليم، وصبري عبادة خليل.

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التحرير

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