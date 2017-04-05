وزير الإسكان: السيسي تابع بنفسه مشروع تطوير السماكين

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سلم الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، والدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الأربعاء، الوحدات السكنية للمنتفعين بمشروع تطوير منطقة السماكين العشوائية بمدينة المنشأة.

وأكد عبد المنعم أن المحافظة بالتعاون مع وزارة الإسكان تبذل قصارى جهدها لتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة بسوهاج.

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وأوضح أن المشروع يتكون من 207 وحدات سكنية، و18 وحدة تجارية حيث تم الانتهاء من إجراء القرعة العلنية وتخصيص الوحدات السكنية الجديدة للمستحقين.

ونقل الدكتور مصطفى مدبولى خلال تسليم العقود رسالة تهنئة وتحية من الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى يتابع هذا المشروع، ومشروعات تطوير المناطق العشوائية بوجه عام، بشكل دورية، ويكون فى قمة سعادته عندما يرى الإنجاز فى هذه المشروعات على وجه الخصوص.