«محطة السادات» تشهد احتفال سفارة الهند بعيد استقلالها

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

نظمت السفارة الهندية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، حملة دعائية بعنوان "الهند بعد 70 عامًا من الاستقلال"، في محطتي الخط الأول من مترو الأنفاق "السادات وأحمد عرابي"، تحت شعاري "هند العجائب" و"صنع في الهند".

حضر الاحتفال السفير الهندي بالقاهرة سانجاي باتاتشاريا، والمهندس علي الفضالي رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، والمهندس خالد صبره العضو المنتدب للتشغيل والصيانة والمهندس سامى عبد التواب مساعد رئيس الشركة، والنائب الدكتور صلاح حسب الله عضو مجلس النواب ولفيف من قيادات وزارة النقل والشرطة.

شاهد أيضا

قال السفير الهندي باتاتشاريا، إن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إطلاق حملة دعائية بالمترو للترويج لدولة أجنبية، وهو ما يدل على أهمية العلاقات الهندية -المصرية، مشيرًا إلى أن الهند تحتفل بمرور 70 عامًا على تأسيس العلاقات الدبلوماسية مع مصر.

وأضاف السفير الهندي في تصريحات صحفية على هامش تدشين الحملة، اليوم الأربعاء، أنه تم وضع إعلان على عربات المترو في إطار الحملة الدعائية لمدة شهرين، إذ يتضمن الإعلان ملامح لثقافة الهند واحتفالاتها وآثارها والمناظر الطبيعية بها، مضيفًا أن الإعلان يسلط الضوء على فرص الاستثمار في ظل برنامج "اصنع في الهند"، ومهرجان "الهند على ضفاف النيل"، بالإضافة إلى احتفالات عيد الجمهورية في 26 يناير في ينودلهي.

