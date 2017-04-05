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ضبط تشكيل عصابي لاتهامهم باختطاف الأطفال في دمياط

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ضبط تشكيل عصابي لاتهامهم باختطاف الأطفال في دمياط ضبط تشكيل عصابي لاتهامهم باختطاف الأطفال في دمياط

مصراوي Masrawy

التشكيل العصابي

دمياط – محمد إبراهيم:
شهدت قرية تفتيش السرو، التابعة لمركز فارسكور بمحافظة دمياط، واقعة، اليوم الأربعاء، إذ نجح الأهالي في ضبط تشكيل عصابي متهم باختطاف الأطفال، يتكون من شاب وثلاث سيدات، يقيمون في قرية "شربين"، واقتيادهم لنقطة الشرطة.

وأحال النقيب عصام إبراهيم، رئيس النقطة، أفراد التشكيل العصابي وهم: "أحمد.ح"، و"س.ش"، و"آم.ج" و"س.ع"، إلى مركز شرطة فارسكور، بعد أن اتهمهم الأهالي بالسرقة وخطف الأطفال، ومن المقرر حجزهم لجمع التحريات، وسؤال شهود العيان.

تحرر عن ذلك المحضر القانوني لمباشرة التحقيقات.

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