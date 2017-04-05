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طفلة بريطانية تثير الجدل.. عمرها «11» شهرًا و«شعرها» عمره سنوات

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"هل هو شعر مستعار؟"، سؤال تواجهه "ميج أوهالوران" يوميًّا بشأن طفلتها "ميلي ميتشل" البالغة من العمر 11 شهرًا فقط، حيث تمتلك شعرًا كثيفًا طويلًا يجذب الانتباه بنموه بهذا الشكل رغم سنها الصغيرة.

ورغم شكلها الذي يبدو جذابًا ورائعًا للبعض؛ فإن "ميلي" ولدت في مايو من عام 2016 الماضي مصابة بمرض استسقاء الرأس، أي تراكم السوائل في الدماغ، واحتاجت لإجراء عمليتين جراحيتين مما تطلب حلاقة جزء من شعرها، ومع ذلك نما بسرعة غريبة، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "الديلي ميل" البريطاني.

تعيش الطفلة مع والدتها ووالدها "مارك ميتشل"، 27 عامًا، بمقاطعة "ديفون" الإنجليزية، وولدت "ميلي" بشعر لامع كثيف رغم ولادتها قبل موعدها بخمسة أسابيع، ومع ذلك استمر شعرها فى النمو، حتى إن الغرباء يعتقدونه "باروكة"!.

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وتقول الأم: "لاحظت منذ ولادتها شعرها الكثيف، ولكن عائلتي وأصدقائي طمأنوني بأنه سيسقط بعد فترة وينمو من جديد، ولكنه أصبح أطول حتى وصل لأسفل ظهرها، وهو ما يضطرني لغسله وتجفيفه بشكل يومي باستخدام المجفف لأنه يظل رطبًا لفترة طويلة بعد غسله بالماء نظرًا لكثافته".

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التحرير

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