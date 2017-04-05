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مصر تدين "القصف العشوائي" في مدينة إدلب السورية

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مصر تدين "القصف العشوائي" في مدينة إدلب السورية مصر تدين "القصف العشوائي" في مدينة إدلب السورية

مصراوي Masrawy

هجوم خان شيخون

القاهرة - (د ب أ)

أدانت اليوم الأربعاء بأشد العبارات "القصف العشوائي" الذي وقع في مدينة إدلب السورية أمس وأسفر عن مقتل العشرات.

واستنكرت الخارجية المصرية في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "القصف العشوائي الذي تعرضت له بلدة خان شيخون في مدينة ادلب السورية، والذي أسفر عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين، من بينهم عدد كبير من الأطفال الأبرياء".

وأكد البيان على أن "المشاهد المؤلمة إنسانياً، وغير المقبولة، التي تناقلتها وسائل الإعلام لما خلفه هذا القصف، تؤكد مرة أخرى على أهمية دعم التسوية السياسية للأزمة السورية في أسرع وقت على أساس قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2254 ومخرجات اجتماع جنيف1".

كما شدد على "ضرورة تكاتف جميع الجهود الدولية والإقليمية من أجل اجتثاث جذور الإرهاب والقضاء على كافة أشكاله في سوريا".

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