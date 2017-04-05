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بالصور.. رئيس جامعة بورسعيد يكرم الأمهات المثاليات

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مصراوي Masrawy

تكريم الأمهات المثاليات ببورسعيد (1)تكريم الأمهات المثاليات ببورسعيد (1)

تكريم الأمهات المثاليات ببورسعيد (2)تكريم الأمهات المثاليات ببورسعيد (2)

تكريم الأمهات المثاليات ببورسعيد (3)تكريم الأمهات المثاليات ببورسعيد (3)

تكريم الأمهات المثاليات ببورسعيد (4)تكريم الأمهات المثاليات ببورسعيد (4)

تكريم الأمهات المثاليات ببورسعيد (5)تكريم الأمهات المثاليات ببورسعيد (5)

تكريم الأمهات المثاليات ببورسعيد (6)تكريم الأمهات المثاليات ببورسعيد (6)

تكريم الأمهات المثاليات ببورسعيد (7)تكريم الأمهات المثاليات ببورسعيد (7)

تكريم الأمهات المثاليات ببورسعيد (8)تكريم الأمهات المثاليات ببورسعيد (8)

تكريم الأمهات المثاليات ببورسعيد (9)تكريم الأمهات المثاليات ببورسعيد (9)

تكريم الأمهات المثاليات ببورسعيد (10)تكريم الأمهات المثاليات ببورسعيد (10)

تكريم الأمهات المثاليات ببورسعيد (11)تكريم الأمهات المثاليات ببورسعيد (11)

بورسعيد – طارق الرفاعي:

كرم الأستاذ الدكتور شمس الدين محمد شاهين، رئيس جامعة بورسعيد، اليوم الأربعاء، الأمهات المثاليات، خلال الاحتفالية التي أقيمت على مسرح الجامعة بالمقر الرئيس بمدينة بورفؤاد.

وأكد "شاهين"، خلال كلمته بالاحتفالية، أن الأم المصرية هي من زرعت الانتماء وحب الوطن في نفوس شبابنا، وهي أحد الدوافع الرئيسة لعجلة التنمية في ، مشددًا على أن استقرار أي أسرة مصرية ونجاح أفرادها يعود في المقام الأول إلى الأم، وهو ما ينعكس إيجابيًا على المجتمع ككل.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن المرأة تقوم بدور مهم وبارز في تنفيذ خطط التطوير الجارية بالجامعة، ولها مواقف عظيمة ومؤثرة في مساندة الشباب والطلاب على حد سواء، ودفعهم للأمام وإمدادهم بالخبرات اللازمة.

حضر الاحتفالية، الأستاذ الدكتور ندا الحسيني ندا، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور أيمن محمد إبراهيم، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعدد من العاملين وأسرهم.

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