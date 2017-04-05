حدث في مثل هذا اليوم

بعد زيادات أبريل..مصراوى ينشر أسعار الشقق والفيلات فى القاهرة والجيزة

تعليم بلا رقيب.. "مصراوي" يكشف: مدارس خاصة ودولية غير مرخصة تخدع أولياء الأمور

بعد غياب 20 عاما.. "أديب الشباب" يخرج من عزلته - (تحقيق)

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بالصور.."أزمة سور" بين "الري" و"الشباب" في أسيوط.. والضحية طلاب الكشافة